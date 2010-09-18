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Команды
Севилья
Чидера Эджуке
€ 4 млн
Чидера Эджуке
Севилья
2 января 1998 (28)
#21 | Нападающий
176 см
Нигерия
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Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
18 сентября
10
ЦСКА в 2020 году купил Эджуке вместо будущего опорника «Баварии»
2025.05.30 15:41
1
ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке
2025.01.27 15:24
1
В ЦСКА объяснили трансферный бан от ФИФА
2024.12.06 14:20
10
Фото
Экс-игрок ЦСКА стал игроком месяца в «Севилье»
2024.10.08 16:44
1
«Херенвен» пожаловался на ЦСКА из-за долга за Эджуке: комментарий москвичей
2024.08.03 17:27
10
Фото
«Севилья» бесплатно подписала экс-вингера ЦСКА
2024.06.17 16:16
3
Экс-игрок ЦСКА Эджуке будет выступать в Примере
2024.06.16 18:02
2
Эджуке может бесплатно перейти из ЦСКА в греческий клуб
2024.06.10 13:18
1
Федотов не рассчитывает на Эджуке
2023.07.30 17:58
1
Фото
Эджуке нашел новый клуб – он приостановил контракт с ЦСКА
2023.07.30 13:50
7
ЦСКА объявил о приостановке контрактов двух игроков
2023.07.05 12:10
4
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2023.07.02 10:50
Эджуке может продолжить карьеру в «Трабзонспоре» – у него контракт с ЦСКА
2023.06.25 10:39
1
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке
2023.06.08 19:37
2
Агент: «Эджуке готов вернуться в ЦСКА»
2023.05.24 13:09
4
Фото
Только один игрок в сезоне Бундеслиги сделал больше обводок, чем принадлежащий ЦСКА Эджуке
2023.01.08 01:41
4
В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
2022.11.04 19:25
ЦСКА готов продать Эджуке и Сигурдссона
2022.11.04 14:14
3
В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона
2022.11.04 13:16
4
Акинфеев прокомментировал историю с отчислением футболиста «Иркутска» за розовый маникюр
2022.09.09 15:49
2
Эджуке – лучший дриблер сезона Бундеслиги
2022.09.07 20:55
6
Кучаев – об уходе Эджуке из ЦСКА: «Можно было по-человечески это сделать»
2022.08.09 10:56
Бундеслига. «Герта» Шварца и Эджуке начала сезон с поражения в дерби
2022.08.06 19:18
1
«В семье не без урода». Масалитин – об уходе Эджуке из ЦСКА
2022.07.15 12:06
«Он даже не мог смотреть мне в глаза». Федотов раскрыл подробности ухода Эджуке из ЦСКА
2022.07.15 10:20
2
Эджуке обратился к ЦСКА после ухода в «Герту»
2022.07.14 10:23
3
Фото
Форвард ЦСКА Эджуке перешел в «Герту» Шварца
2022.07.13 18:20
10
Семшов назвал безобразием уход Эджуке и Сигурдссона из ЦСКА
2022.07.06 06:44
1
ЦСКА планирует обжаловать решение Эджуке приостановить контракт с клубом
2022.07.04 21:42
6
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