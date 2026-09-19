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Команды
Севилья
Чидера Эджуке
Статистика
€ 4 млн
Чидера Эджуке - статистика
Севилья
2 января 1998 (28)
#21 | Нападающий
176 см
Нигерия
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
59' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
63' - 90'
67'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 61'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
55' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
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Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
59' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
63' - 90'
67'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 61'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
55' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
46' - 90'
50'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
15.08.2026
Райо Вальекано
78' - 90'
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