Федотов не рассчитывает на Эджуке

Атта Анеке, агент нападающего Чидеры Эджуке, прокомментировал переход игрока в «Антверпен». Нигериец приостановил контракт с ЦСКА.
«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.
При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб. Помимо «Антверпена» у нас было несколько интересных вариантов, но этот мы посчитали наиболее многообещающим», – сказал Анеке.
- Минувший сезон Эджуке провел в «Герте», с которой вылетел во вторую Бундеслигу.
- 25-летний игрок стоит 5,5 миллиона евро.
- «Антверпен» – действующий чемпион Бельгии.
Источник: Metaratings