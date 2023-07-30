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    Федотов не рассчитывает на Эджуке

    Атта Анеке, агент нападающего Чидеры Эджуке, прокомментировал переход игрока в «Антверпен». Нигериец приостановил контракт с ЦСКА.

    «В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.

    При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб. Помимо «Антверпена» у нас было несколько интересных вариантов, но этот мы посчитали наиболее многообещающим», – сказал Анеке.

    • Минувший сезон Эджуке провел в «Герте», с которой вылетел во вторую Бундеслигу.
    • 25-летний игрок стоит 5,5 миллиона евро.
    • «Антверпен» – действующий чемпион Бельгии.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4613

      Snek 1 час назад

      Какой клуб он любил? Что за чушь? Бесполезжуке первый срулил после начала войнушки.

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