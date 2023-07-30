Федотов не рассчитывает на Эджуке

Атта Анеке, агент нападающего Чидеры Эджуке, прокомментировал переход игрока в «Антверпен». Нигериец приостановил контракт с ЦСКА.

«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.

При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб. Помимо «Антверпена» у нас было несколько интересных вариантов, но этот мы посчитали наиболее многообещающим», – сказал Анеке.