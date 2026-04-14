«Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Конечно Соболев редкий… постоянный симулянт! Мемовый симулянт! Ещe кому-то что-то высказывает. Хотя он же видел, что своe копыто поднял. Провокационные действия.

Соболев свою первую карточку должен был получить на третьей минуте. Сначала толкнул первый он, задал градус, но потом, когда его толкнули, падал как бревно.

И эти его задранные руки всю игру. Всю игру махал своими вeслами», – сказал Гурцкая.