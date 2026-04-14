«Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Конечно Соболев редкий… постоянный симулянт! Мемовый симулянт! Ещe кому-то что-то высказывает. Хотя он же видел, что своe копыто поднял. Провокационные действия.
Соболев свою первую карточку должен был получить на третьей минуте. Сначала толкнул первый он, задал градус, но потом, когда его толкнули, падал как бревно.
И эти его задранные руки всю игру. Всю игру махал своими вeслами», – сказал Гурцкая.
- В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.
- Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.
- Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.
