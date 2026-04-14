  • «Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»

Вчера, 20:34
17

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Конечно Соболев редкий… постоянный симулянт! Мемовый симулянт! Ещe кому-то что-то высказывает. Хотя он же видел, что своe копыто поднял. Провокационные действия.

Соболев свою первую карточку должен был получить на третьей минуте. Сначала толкнул первый он, задал градус, но потом, когда его толкнули, падал как бревно.

И эти его задранные руки всю игру. Всю игру махал своими вeслами», – сказал Гурцкая.

  • В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.
  • Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.
  • Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Соболев Александр Гурцкая Тимур
Дубина
1776188269
У людей накипело!! Говорят правду! ФФФся страна ненавидит аль-бзянит!! ФФФсяяя
Император 1
1776188564
По-моему, на третьей минуте жёлтую должны были влепить Аугусто, он виновник ситуации
Project Бабангида
1776188599
это плавники а не вёсла, дебил
...уефан
1776189567
...не учитывая того, кем это сказано, сказано весело...
Император 1
1776189783
Кто такая Гурцкая
Snek
1776189859
Вы же сами и создаёте Соболеву популярность и хайп, а ему только это и надо. Он же Дзюба номер 2, для него чёрный пиар, тоже пиар, только Дзюба повзрослел уже и перестал хренью маиться, а Соболев ещё нет.
FWSPM
1776190224
это стиль журавля-баклана
Дубина
1776191587
У блох кипит((( Ругайтесь девочки! Сарафаны одели?? Или с 8 марта в них??
BarStep
1776192345
Ну не полюбила она Санька., не полюбила :) А как говорится, от любви до ненависти, - один шаг Гы
