Миранчук – о братском голе в ворота Буркина-Фасо: «Я предъявил бы Антону, если бы он мне не отдал»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свой гол в ворота Буркина-Фасо (3:0). Ассист сделал его брат Антон.
– Расскажи, как получился второй гол.
– Хорошее открывание Антона, если бы он мне здесь не отдал, я бы ему предъявил потом. Мне оставалось просто подставить ногу.
– От чего сегодня получили больше всего удовольствия?
– От настроя команды, потому что мы, может быть, и выше классом, но если ты расслабляешься и даешь сопернику почувствовать уверенность, то игра складывается иначе.
– Почему сдали после удаления защитника сборной Буркина‑Фасо?
– Счет был 2:0, упала интенсивность, начали что‑то выдумывать, поэтому соперник получил больше пространства.
- Весь второй тайм Россия провела в большинстве.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
Источник: «Матч ТВ»