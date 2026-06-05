Миранчук – о братском голе в ворота Буркина-Фасо: «Я предъявил бы Антону, если бы он мне не отдал»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал свой гол в ворота Буркина-Фасо (3:0). Ассист сделал его брат Антон.

– Расскажи, как получился второй гол.

– Хорошее открывание Антона, если бы он мне здесь не отдал, я бы ему предъявил потом. Мне оставалось просто подставить ногу.

– От чего сегодня получили больше всего удовольствия?

– От настроя команды, потому что мы, может быть, и выше классом, но если ты расслабляешься и даешь сопернику почувствовать уверенность, то игра складывается иначе.

– Почему сдали после удаления защитника сборной Буркина‑Фасо?

– Счет был 2:0, упала интенсивность, начали что‑то выдумывать, поэтому соперник получил больше пространства.