Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения

Соболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения

Вчера, 22:26
35

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился провокационным эпизодом в концовке матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

В добавленное время форвард, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.

Поднявшись, Соболев начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал нападающего «Зенита» желтой карточкой.

Фото: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Еще по теме:
Аршавин – о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита» 4
Семин заявил об ограниченности Соболева 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Соболев Александр Аугусто Дуглас
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MrSmit
1776026287
Культурная столица, клоуны. ЗПРФ!
Ответить
Cleaner
1776029637
Соболев - позор ЗПРФа! Главное Зенитовское быдло...(
Ответить
"supermax"
1776030448
Совсем эти б о м ж и ухуели там...
Ответить
evgevg13
1776034613
Амёба безмозглая, переигравшая в доту...
Ответить
Павелий
1776034697
Этим спектаклем Соболев показал отношение Газпрома-Зенита ко всем остальным клубам России. Снова постучали со дна! ЗПРФ! И принудительное очищение через ФНЛ на 2-3 сезона!
Ответить
Niklas80
1776043498
Юродивый, что с него взять.
Ответить
Бумбраш
1776055643
А я , отчасти,оправдаю Алехандро Дельфиньо,век футболиста недолог,вот и дельфинчик пробует себя в разных ролях,ищет так сказать себя после футбола
Ответить
Oldtrafford83
1776055799
Очень рад что это чучело больше не играет за Спартак!!!
Ответить
Foxitkuban
1776060891
И кто после этого провокатор?
Ответить
За что бан ?
1776062159
Как же свинота рады этому поступку дельфина . Так то поводов для вони особо не было , а бывший (их любимец кстати) вот подкинул . от души , брат !
Ответить
Главные новости
Зобнин отреагировал на слова Аршавина, исключившего «Спартак» из топ-клубов
09:35
4
Определился 5-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
08:59
Лапочкин оценил удаление Педро
08:17
22
Матч за чемпионство в РПЛ, цена увольнения Челестини, первая женщина-тренер в топ-5 лигах и другие новости
02:00
Реакция Мостового на ничью «Зенита» с «Краснодаром»
01:43
11
ЦСКА не стал увольнять Челестини по пяти причинам
01:23
6
ФотоСперцян показал травмированную ногу со следами шипов бутсы Педро
01:04
21
Аршавин прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
00:50
11
ФотоСперцян рассказал о состоянии ноги после жесткого фола Педро
00:39
6
Мостовой сказал, почему «Спартак» потерял очки с «Ростовом»
Вчера, 23:54
8
Все новости
Все новости
Игрок «Ростова» сказал, есть ли у футболистов уверенность в будущем клуба
09:48
Адамов заявил, что удаление Педро шокировало «Зенит»
09:21
1
Челестини – после проигрыша «Сочи»: «Я не принимаю слова «стыд» и «позор»
09:13
2
Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство
08:45
1
Комментарий Зобнина после 300-го матча за «Спартак»
08:31
2
Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести»
01:36
13
ЦСКА не стал увольнять Челестини по пяти причинам
01:23
5
ФотоСперцян показал травмированную ногу со следами шипов бутсы Педро
01:04
21
Дивеев сделал заявление после матча «Зенит» – «Краснодар»
00:55
6
Аршавин прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
00:50
11
ФотоСперцян рассказал о состоянии ноги после жесткого фола Педро
00:39
6
Ловчев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство после ничьей в очном матче
00:15
3
Мостовой сказал, почему «Спартак» потерял очки с «Ростовом»
Вчера, 23:54
8
Семак объяснил, почему самый дорогой игрок «Зенита» пропустил матч с «Краснодаром»
Вчера, 23:37
8
Стало известно, во сколько ЦСКА обойдется увольнение Челестини
Вчера, 23:28
4
Мусаев резко ответил на вопрос о двух российских футболистах в составе «Краснодара»
Вчера, 23:16
7
Семин высказался об удалении Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 22:55
8
Соболев ответил на вопрос о своей пантомиме с «Краснодаром»
Вчера, 22:47
11
Губерниев жестко прошелся по Соболеву из-за его поступка с «Краснодаром»
Вчера, 22:42
13
Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»
Вчера, 22:33
20
ФотоСоболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения
Вчера, 22:26
35
Мусаев оценил ничью «Краснодара» с «Зенитом»
Вчера, 22:20
2
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»
Вчера, 22:06
9
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
Вчера, 21:56
10
Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»
Вчера, 21:42
38
Карасев объяснил, почему удалил Педро
Вчера, 21:41
16
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 21:37
15
Обзор матча «Зенит» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 