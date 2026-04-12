Соболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился провокационным эпизодом в концовке матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

В добавленное время форвард, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.

Поднявшись, Соболев начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал нападающего «Зенита» желтой карточкой.

