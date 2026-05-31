Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ

Вчера, 13:12
3

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Сафонов – двукратный обладатель Кубка чемпионов! Единственный среди россиян! Играет в лучшем клубе мира – «ПСЖ»! Трофеев не счесть у Сафонова! Браво!» – написал Губерниев.

Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.

  • «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
  • В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

Еще по теме:
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым
Сафонов сказал, какой пример подает юным футболистам 2
Эпичный выход Сафонова на церемонии победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов 7
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1780224305
...по этому поводу здесь и без сопливых скользко, твоей рожи только не хватало...
Ответить
Hector вернулся
1780228633
И тут вылез губошлеп на лыжах. Как мы без его сопливого мнения проживем?
Ответить
Давид59
1780228839
Победу Сафонова?. Он - то вообще ничего для победы не сделал🙄
Ответить
Главные новости
Соболев рассказал, как на него повлиял переход Дурана
10:39
2
Гурцкая раскрыл размер зарплаты, от которой отказался Барко в «Спартаке»
10:29
3
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым
10:18
1
Игроки «Спартака» и «Локомотива» могут перейти в клуб Первой лиги
09:55
1
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
09:25
Чемпионат мира 2026 в США, Мексике и Канаде: участники, стадионы, формат, фавориты, маскоты, билеты и где смотреть
09:19
4
«Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру
09:07
2
Сафонов сказал, какой пример подает юным футболистам
08:52
2
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
08:41
3
Товарищеские матчи. Бразилия разгромила Панаму, США победили Сенегал
08:31
1
Все новости
Все новости
Сафонов сказал, какой пример подает юным футболистам
08:52
2
ВидеоХвича отказался отвечать на вопрос от российского журналиста
00:23
16
ВидеоЭпичный выход Сафонова на церемонии победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:51
7
Нигматуллин объяснил, как Сафонов напугал игроков «Арсенал» во время пенальти
Вчера, 22:23
1
Мостовой – о Сафонове в финале ЛЧ: «Это смешно, в этой игре на воротах мог стоять любой»
Вчера, 22:00
22
Порноактриса Мэри Рок отреагировала на слова жены Сафонова
Вчера, 21:34
5
Фергюсон раскритиковал «Арсенал» за игру в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Вчера, 20:54
2
Черчесов – о пропущенном голе Сафонова в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому»
Вчера, 20:41
14
Газзаев упрекнул Сафонова за игру в финале Лиги чемпионов
Вчера, 19:30
12
Губерниев включил Сафонова в топ-3 вратарей в истории сборной России и СССР, Акинфеев туда не попал
Вчера, 18:55
5
Символическая сборная Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 18:39
2
Семин оценил игру Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»
Вчера, 18:31
Хвича – лучший игрок Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 18:22
4
Реакция Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок
Вчера, 17:51
6
Данни назвал лучшего российского футболиста
Вчера, 17:30
3
Нигматуллин отреагировал на сравнения Сафонова с Яшиным
Вчера, 16:57
1
Губерниев сравнил Сафонова с Овечкиным
Вчера, 16:49
6
Реакция супруги Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок
Вчера, 16:17
5
ФотоСафонов поднимает кубок Лиги чемпионов
Вчера, 14:35
2
Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва
Вчера, 13:54
8
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
Вчера, 13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
Вчера, 13:12
3
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
Вчера, 12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
Вчера, 12:30
1
ВидеоСотни человек задержаны за беспорядки в Париже после триумфа «ПСЖ»
Вчера, 12:08
ФотоЭмоции Сафонова и Хвичи после победы в ЛЧ
Вчера, 11:53
3
Мнение Мостового о финале Лиги чемпионов
Вчера, 11:40
4
Фото«Челси» пригласил «Арсенал» в свой музей, чтобы игроки посмотрели на трофей ЛЧ
Вчера, 11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 