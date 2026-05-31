Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
«Сафонов – двукратный обладатель Кубка чемпионов! Единственный среди россиян! Играет в лучшем клубе мира – «ПСЖ»! Трофеев не счесть у Сафонова! Браво!» – написал Губерниев.
Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева