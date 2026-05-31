Эмоции Сафонова и Хвичи после победы в ЛЧ

«ПСЖ» накануне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Арсенал».

Бывшие футболисты РПЛ в составе «ПСЖ» Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия обнялись после взятого трофея.

Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.

«ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.

В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

