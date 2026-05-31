Сафонов проанализировал выигранную серию пенальти в финале Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил, считает ли своей заслугой исход серии пенальти в финальном матче ЛЧ-2025/26.

Парижане выиграли в серии со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.

– Серия пенальти. Чувствуете свою заслугу в двух промахах «Арсенала»?

– Первый – да. Второй, думаю, просто по воробьям ударил.

В первом он ждал моего движения, я не сделал – хотел наверняка исполнить. Если бы завалился раньше, поменял бы угол.

Поэтому первый – да, второй – нет. Но я был готов! Угадал! Был готов отбить, если что.