Аршавин тремя словами описал результат финала Лиги чемпионов

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов-2025/26.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».

В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

– Как вам эмоции от финала?

– После прошлогоднего финала, когда там забивали много и играли классно, сегодня поскучнее игра. По большому счeту «ПСЖ» вымучил победу. Им тоже тяжело игра давалась.

Хотя «Арсенал» в обороне проблем не доставил, но сзади они справлялись и везде успевали. В целом закономерно, что это противостояние закончилось в серии пенальти.