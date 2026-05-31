Аршавин тремя словами описал результат финала Лиги чемпионов

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов-2025/26.
- «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».
- В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.
– Как вам эмоции от финала?
– После прошлогоднего финала, когда там забивали много и играли классно, сегодня поскучнее игра. По большому счeту «ПСЖ» вымучил победу. Им тоже тяжело игра давалась.
Хотя «Арсенал» в обороне проблем не доставил, но сзади они справлялись и везде успевали. В целом закономерно, что это противостояние закончилось в серии пенальти.
Источник: «Чемпионат»