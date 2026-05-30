Смолов проиграл миллион рублей из-за Сафонова

Вчера, 20:31
9

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». У номинальных гостей на шестой минуте забил Кай Хаверц. Мяч пропустил россиянин Матвей Сафонов.

Это означает, что свою ставку проиграл экс-форвард сборной России Федор Смолов. Он ставил миллион рублей на отсутствие голов «Арсенала» в основное время.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Финальный матч проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште, главный арбитр – Даниэль Зиберт из Германии. Счет – 1:0 в пользу лондонского клуба.
  • В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5). «Арсенал» на той же стадии выбил «Атлетико» с общим счетом 2:1.

Цугундeр
1780162472
Хоть так. Спасибо Моте.)
Taps
1780165888
Жадная сволочь ...
WadSon
1780166009
Комментарий скрыт модератором
WadSon
1780166430
Щас бы поставить ставку парашу,а потом винить других.
Александр-Каратеев-yandex
1780168723
Федя проиграл лям из-за своей глупости, вины Матвея в пропущенном мяче нет, его расстреливали в упор.
k611
1780169104
Пустил бы лучше деньги на благотворительность. С жиру бесится...
Антрацитовый волхв
1780169631
Похоже, по его ставкам, можно понимать то, чего не будет в матче.
Anton1969
1780172052
Ничему не учит жизнь, дурака!!!
