Смолов проиграл миллион рублей из-за Сафонова

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». У номинальных гостей на шестой минуте забил Кай Хаверц. Мяч пропустил россиянин Матвей Сафонов.

Это означает, что свою ставку проиграл экс-форвард сборной России Федор Смолов. Он ставил миллион рублей на отсутствие голов «Арсенала» в основное время.