Звезды российского шоу-бизнеса поставили крупную сумму на победу «ПСЖ»

Российские звезды шоу-бизнеса не остались в стороне от финала Лиги чемпионов.
«Элджей и Егор Крид поставили по миллиону рублей на победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов», – написал источник.
- Решающий матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»