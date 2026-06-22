ЧМ-2026. Бельгия в меньшинстве не сумела победить Иран (0:0)

Закончился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Бельгии и Ирана.

Встреча проходила на стадионе «СоФай Стэдиум» в Инглвуде и закончилась со счетом 0:0.

Бельгия с 66-й минуты играла в меньшинстве – красную карточку получил защитник Натан Нгой.

Иран лидирует в группе G с двумя очками, Бельгия с тем же количеством очков занимает второе место.