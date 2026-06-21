Открыта самая высокая в мире статуя Месси

В городе Неукен в Аргентине открыли статую в честь форварда национальной команды Лионеля Месси.

Она сделана из бетона на стальном каркасе, ее вес – 70 тонн.

Статуя Месси высотой 26 метров стала самой высокой в мире. В декабре 2025 года в Индии в честь футболиста открыли статую высотой 21 метр. Она была демонтирована в июне.

Автором проекта в Неукене стал художник Альдо Бероиса. Статуя изображает Месси в футболке сборной Аргентины и с трофеем чемпионата мира, стоящим у его ног. Она должна способствовать развитию туризма в городе.