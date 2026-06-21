Стало известно, как принимают россиян на ЧМ-2026

Российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал, как хозяева чемпионата мира-2026 мексиканцы принимают россиян.

«Полный восторг! То есть русских в Мексике невероятно любят. Для мексиканцев русские как братья. Каждый раз они подходят к россиянам и просят сфотографироваться: «Russo, Russo!». У них очень много добрых воспоминаний с чемпионата мира в России. Периодически встречаем мексиканцев, которые подтверждают, что были на нашем мундиале.

Есть одна семья, которая была в Москве, – случайно столкнулись с ними и на протяжении прошедших восьми лет поддерживали отношения. Пригласили нас в гости – очень богатая мексиканская семья. Очень весeлые ребята!» – сказал Прусов.