«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев сравнил нынешний чемпионат мира с ЧМ-2018, который проходил в России.

«Видел много критики вокруг этого чемпионата мира. Думаю, надо там находиться, чтобы оценить ситуацию в полной мере.

Но не думаю, что этот чемпионат мира лучше того, что был у нас в 2018 году. Мое мнение такое. Слишком много негатива. Прошло не так много дней со старта турнира, а уже столько негативных новостей. В России все было лучше», – сказал Бакаев.