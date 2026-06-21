Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026

Сегодня, 12:55

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил игру голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира-2026.

«Возинья мне очень напомнил Андрюху Диканя. Похожий стиль игры, такие же движения и рефлексы. Как только его увидел, на уровне ощущений сразу такое сравнение родилось.

Все обсуждали, как Возинья с Испанией вытянул мяч из-под перекладины, но это было не очень трудно, а прыжок немного картинный. Заслуг не отменяет, но будем объективны.

Гораздо важнее, как он поработал в первой половине этого момента. Здорово вышел из ворот после паса Кукурельи, сократил угол обстрела и серьезно помешал Феррану Торресу. Если бы тот ударил ниже – Возинья бы взял. А так испанец попал в перекладину.

Возинья очень хорошо фиксировал мячи. Не отбивал, а именно ловил. Особенно в моменте, когда все тот же Ферран Торрес бил с левой ноги в противоход. Возинья не завалился, устоял, сложился и зафиксировал. Это самый сложный эпизод из всех.

Пока сложно сказать, какой уровень у Возиньи и мог бы он играть условно в РПЛ – надо посмотреть на дистанции хотя бы трех матчей. Матч с Испанией для него проходил в очень комфортных условиях. Вратарю классно, когда постоянно есть моменты. Это держит в тонусе, а если долго не пропускаешь, придает уверенности.

Для Возиньи важно было в начале не пропустить, хотя моментик такой случился. Подача в штрафную – он то ли пошел на выход, то ли не пошел. К счастью, не попали.

А дальше начал цеплять один за другим. Почувствовал уверенность, передал ее партнерам, началась совсем другая игра. Заметили, как он не сразу брал в руки мячи, а обрабатывал грудью прямо перед нападающим? Да еще ногами пару секунд мячи возил. Такие штуки придают сил обороне: все видят, насколько вратарь себя комфортно ощущает», – написал Ребров.

  • Голкипер сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча 1-го тур группового этапа ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде (0:0).
  • 40-летний Возинья выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.
  • Во 2-м туре Кабо-Верде сыграет с Уругваем.

Еще по теме:
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей 2
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России 9
Символическая сборная 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta 3
Источник: Спортс
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Шавиш Спартак Ребров Артем Дикань Андрей Возинья Жозимар Диас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
16:08
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии Goal
15:57
Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»
15:10
6
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
14:31
2
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
14:15
Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение
13:59
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
5
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Все новости
Все новости
Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение
13:59
Стало известно, как принимают россиян на ЧМ-2026
13:31
1
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»
12:31
2
«Накидали бы пассажирам и вышли в плей-офф»: прогноз на выступление России на ЧМ-2026
11:53
5
Экс-игрок «Зенита» вступился за Роналду
11:33
Назван лучший комментатор ЧМ-2026 на «Матч ТВ»
11:16
4
Где смотреть матч Франция – Ирак: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:10
Где смотреть матч Новая Зеландия – Египет: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:08
Где смотреть матч Уругвай – Кабо-Верде: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:06
Где смотреть матч Аргентина – Австрия: во сколько прямая трансляция 22 июня 2026
11:03
Коэффициенты букмекеров на матч: Франция – Ирак 23 июня 2026 года
10:59
Коэффициенты букмекеров на матч: Аргентина – Австрия 22 июня 2026 года
10:57
Коэффициенты букмекеров на матч: Новая Зеландия – Египет 22 июня 2026 года
10:56
Коэффициенты букмекеров на матч: Уругвай – Кабо-Верде 22 июня 2026 года
09:33
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 22 июня
09:31
Сыгран 1000-й матч в истории чемпионата мира
09:05
3
ВидеоОбзор матча Тунис – Япония голы и лучшие моменты (Видео)
08:56
ЧМ-2026. Япония разгромила Тунис (4:0), африканцы вылетели
08:56
8
Мнение жены Карпина о скандале вокруг Доку
08:28
ЧМ-2026. Кюрасао Адвоката удержала ничью с Эквадором (0:0)
08:17
7
ВидеоОбзор матча Германия – Кот-д'Ивуар голы и лучшие моменты (Видео)
01:00
ЧМ-2026. Германия добилась волевой победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) и досрочно вышла в плей-офф
00:59
21
Нойер вошел в историю чемпионата мира
00:46
Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены
Вчера, 23:47
9
Генич извинился за работу на матче ЧМ-2026
Вчера, 22:43
4
ВидеоОбзор матча Нидерланды – Швеция голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
Вчера, 21:57
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 