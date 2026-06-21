«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил игру голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира-2026.

«Возинья мне очень напомнил Андрюху Диканя. Похожий стиль игры, такие же движения и рефлексы. Как только его увидел, на уровне ощущений сразу такое сравнение родилось.

Все обсуждали, как Возинья с Испанией вытянул мяч из-под перекладины, но это было не очень трудно, а прыжок немного картинный. Заслуг не отменяет, но будем объективны.

Гораздо важнее, как он поработал в первой половине этого момента. Здорово вышел из ворот после паса Кукурельи, сократил угол обстрела и серьезно помешал Феррану Торресу. Если бы тот ударил ниже – Возинья бы взял. А так испанец попал в перекладину.

Возинья очень хорошо фиксировал мячи. Не отбивал, а именно ловил. Особенно в моменте, когда все тот же Ферран Торрес бил с левой ноги в противоход. Возинья не завалился, устоял, сложился и зафиксировал. Это самый сложный эпизод из всех.

Пока сложно сказать, какой уровень у Возиньи и мог бы он играть условно в РПЛ – надо посмотреть на дистанции хотя бы трех матчей. Матч с Испанией для него проходил в очень комфортных условиях. Вратарю классно, когда постоянно есть моменты. Это держит в тонусе, а если долго не пропускаешь, придает уверенности.

Для Возиньи важно было в начале не пропустить, хотя моментик такой случился. Подача в штрафную – он то ли пошел на выход, то ли не пошел. К счастью, не попали.

А дальше начал цеплять один за другим. Почувствовал уверенность, передал ее партнерам, началась совсем другая игра. Заметили, как он не сразу брал в руки мячи, а обрабатывал грудью прямо перед нападающим? Да еще ногами пару секунд мячи возил. Такие штуки придают сил обороне: все видят, насколько вратарь себя комфортно ощущает», – написал Ребров.