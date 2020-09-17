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    Андрей Дикань

    Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Дикань
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Харьков
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 июля 1977 (45 лет)
    Рост 192
    Вес 87
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