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Андрей Дикань
Андрей Дикань
Завершил карьеру
16 июля 1977 (49), Харьков
#31 | Вратарь
192 см | 87 кг
Россия
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Публикации
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
21 июня
Экс-вратарь «Спартака» Дикань заразился коронавирусом
2020.09.17 09:35
2
Дикань: «Побаивались охраны Кадырова. На бильярде все доставали оружие и клали на стол»
2020.08.18 11:01
1
Дикань: «Как-то Черчесов сказал: «Андрюха, жалко, что ты не был в настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали»
2020.08.18 09:30
3
Дикань — об исключении Ракицкого из сборной Украины: «Он знал, на что шел»
2019.02.07 08:07
20
Дикань: «Терри? Я играл за «Спартак» в 37 лет и, говорят, помогал клубу. Опыт – это всегда хорошо»
2018.09.08 15:38
5
Дикань: В «Спартаке» была какая-то раздраженность из-за мелочей»
2016.11.17 17:17
Фото
«Краснодар» устроил проводы Диканю
2016.05.21 18:38
5
Дикань проведет 10 минут в прощальном матче против «Амкара»
2016.05.20 14:21
3
Дикань завершит карьеру по окончании сезона
2016.05.20 12:20
11
В ближайшее время «Краснодар» определится с будущим Диканя
2016.04.01 19:45
3
Дикань: «Давно у меня не было столько работы»
2016.02.19 11:50
Дикань: «В моем возрасте долгосрочных соглашений игроки уже не подписывают»
2016.02.18 06:41
1
Дзюба: «Да какой я Дикань? Джо Харт!»
2016.02.06 18:43
5
Дикань: «Не страшно, что в сборной карьера не удалась»
2016.01.28 10:15
Дикань: «Эменике – самый странный футболист, с которым я играл»
2016.01.26 07:52
Дикань: «У «Краснодара» и «Спартака» схожий стиль игры»
2016.01.24 22:31
Бывший спортивный директор «Краснодара»: «Кубань» продаст Беленова кому угодно, но только не «Краснодару»
2016.01.24 09:14
Ловчев: «Краснодар» может стать хорошим вариантом для Габулова»
2015.12.21 01:53
1
Беленов и Ткачев покинут «Кубань»
2015.12.12 06:14
2
Мамаев стал лучшим игроком «Краснодара» в ноябре
2015.12.07 15:13
Сафонов: «Юрченко своей игрой заслужил пойти на повышение»
2015.12.06 10:32
Дикань: «Очки сейчас очень важны и терять их никак нельзя»
2015.12.01 02:16
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Дикань вошел в символическую сборную тура Лиги Европы
2015.11.27 16:06
4
Дикань: «Ничего страшного в этом «Спартаке» нет»
2015.11.22 10:31
2
Дикань: «Дисквалификация Кокорина – плюс для нас»
2015.09.13 10:28
1
Дикань: «Подойдем к матчу со «Слованом» в хорошей форме»
2015.08.05 17:58
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