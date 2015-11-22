Дикань: «Ничего страшного в этом «Спартаке» нет»

Голкипер «Краснодара» Андрей Дикань в преддверии матча 16-го тура РФПЛ против «Спартака» поделился мнением, чего ждет от этой встречи.

«Ждем победы. К этому обязывает как турнирная таблица, так и наша форма, на которую мы вышли. Нельзя упасть ниже того уровня, что показывала команда в конце прошлого сезона. Нам надо играть в тот футбол, который мы проповедуем.

Ничего страшного в этом «Спартаке» нет, но каждый из нас самостоятельно должен быть готов к нему, ведь в его составе играют футболисты, которые могут преподнести сюрприз», – заявил Дикань.