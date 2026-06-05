Карпукаса предостерегли от трансфера в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал потенциальный трансфер Артема Карпукаса в «Зенит».
«Вот есть разговоры про Карпукаса и «Зенит»... Но какой смысл ему уходить? Если ты хочешь делать карьеру, играть, то, конечно, нужно оставаться в «Локомотиве». А если ты хочешь титулы, но сидеть на лавке, ну, иди тогда в «Зенит».
Но я не думаю, что Карпукасу такое понравится. Тут просто нужно обеим сторонам договариваться, ничего другого нет», – сказал Наумов.
- У Карпукаса контракт с «Локомотивом» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов. Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 7 миллионов евро.
Источник: Legalbet