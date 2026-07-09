В трансфере Карпукаса в «Зенит» поставлена точка

«Зенит» вышел из переговорного процесса с «Локомотивом» по приобретению полузащитника Артема Карпукаса.
Петербургский клуб счел запрошенную сумму завышенной и остановил обсуждение трансфера. По оценке сине-бело-голубых, футболист, у которого остается год по контракту, не стоит дороже 4,5 миллиона евро плюс бонусы.
- В завершившемся сезоне-2025/26 Карпукас провел 35 матчей во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
- Текущее соглашение 23-летнего хавбека с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2027 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артема Карпукаса в 7 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»