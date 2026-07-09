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В трансфере Карпукаса в «Зенит» поставлена точка

9 июля, 19:25
17

«Зенит» вышел из переговорного процесса с «Локомотивом» по приобретению полузащитника Артема Карпукаса.

Петербургский клуб счел запрошенную сумму завышенной и остановил обсуждение трансфера. По оценке сине-бело-голубых, футболист, у которого остается год по контракту, не стоит дороже 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

  • В завершившемся сезоне-2025/26 Карпукас провел 35 матчей во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
  • Текущее соглашение 23-летнего хавбека с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артема Карпукаса в 7 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (17)
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волчарик
1783614507
Вот и славненько, не нужен.
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Цугундeр
1783614702
)) Упс. Пукс..)
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СильныйМозг
1783614834
Комментарий скрыт модератором
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...уефан
1783615263
..."Однако!" - произнёс Киса Воробьянинов, в смысле Костя Зырянов, узнав цену на сосиски, в смысле Карпукаса...
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Император Бомжей
1783615497
Да он мертвый.. Он и Локо не нужен! Зря не впарили.
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Литейный 4 (returned)
1783615830
Конец карьеры. Был шанс зацепиться за чемпионов и завоевать титул. Сливай воду, выходи строиться! Гыгыгы
Ответить
Semenycch
1783615852
Все верно, следующим летом заберем бесплатно!
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ziborock
1783616284
Кар вам в пукас!😂
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Бумбраш
1783617737
Западло русским парням в зафаршмаченный бразилбургский клупп переходить...к тому же там вонь неимоверная от глориков-сикелух
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spartak_88
1783618024
ну да мы ж лучше Бразильцев возьмем за 30м и гражданство им оформим)) че уж там Русские не катят
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