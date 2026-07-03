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  • Зырянов прокомментировал возможный переход Карпукаса в «Зенит»

Зырянов прокомментировал возможный переход Карпукаса в «Зенит»

Вчера, 16:51
5

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на информацию о возможном трансфере из «Локомотива» полузащитника Артема Карпукаса.

– Много читаем об интересе «Зенита» к Артему Карпукасу. Можете рассказать, что происходит?

– Ну, что происходит... Нужно спрашивать у «Локомотива», делал ли «Зенит» предложение. Мы не будем говорить.

– Карпукас – сильный игрок?

– Не хочу оценивать футболистов других команд. Готов говорить об игроках «Зенита».

  • 24-летний хавбек в минувшем сезоне провел за москвичей 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем Зырянов Константин
Комментарии (5)
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СильныйМозг
1783088450
Этот игрок нам не нужен.
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Бумбраш
1783088470
Гендиры меняются,приходят футбольные и не футбольные люди,но в политике клуба ничего не меняется
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Литейный 4 (returned)
1783091815
От Кости Зырянова лишнего слова не выманишь, по сравнению с балоболом Медведевым. Гыгыгы
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