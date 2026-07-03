Зырянов прокомментировал возможный переход Карпукаса в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на информацию о возможном трансфере из «Локомотива» полузащитника Артема Карпукаса.
– Много читаем об интересе «Зенита» к Артему Карпукасу. Можете рассказать, что происходит?
– Ну, что происходит... Нужно спрашивать у «Локомотива», делал ли «Зенит» предложение. Мы не будем говорить.
– Карпукас – сильный игрок?
– Не хочу оценивать футболистов других команд. Готов говорить об игроках «Зенита».
- 24-летний хавбек в минувшем сезоне провел за москвичей 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»