Зырянов прокомментировал возможный переход Карпукаса в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на информацию о возможном трансфере из «Локомотива» полузащитника Артема Карпукаса.

– Много читаем об интересе «Зенита» к Артему Карпукасу. Можете рассказать, что происходит?

– Ну, что происходит... Нужно спрашивать у «Локомотива», делал ли «Зенит» предложение. Мы не будем говорить.

– Карпукас – сильный игрок?

– Не хочу оценивать футболистов других команд. Готов говорить об игроках «Зенита».