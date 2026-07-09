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«Балтика» подписала экс-зенитовца

Сегодня, 16:40

«Балтика» подписала контракт с центральным защитником Ильей Киршем.

21-летний футболист присоединился к калининградскому клубу на правах свободного агента.

  • Кирш – воспитанник петербургского «Зенита». На взрослом уровне он выступал за «Зенит-2», после чего отправился в аренду в «Ростов», где провел девять матчей за вторую команду южан.
  • В 2024 году защитник перешел в махачкалинское «Динамо» и дебютировал в РПЛ. Затем Кирш играл за новороссийский «Черноморец» (16 матчей), а зимой 2026-го оказался в «Пари НН», за который провел 10 встреч.
  • На счету защитника также 10 матчей и один забитый мяч за молодежную сборную России. Его дебют в команде U21 состоялся в октябре 2023 года.

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Источник: официальный сайт «Балтики»
Россия. Премьер-лига Трансферы Пари НН Балтика Зенит Кирш Илья
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