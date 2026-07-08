«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта

«Балтика» не смогла купить нападающего «Ордабасы» Жасулана Амира.

Казахстанский клуб ответил отказом еще на начальном этапе переговоров.

«От «Балтики» действительно был интерес по Амиру и они обращались в наш клуб по переходу футболиста.

Но никакого предложения они нам не делали – мы сразу отказали и дали понять, что Жасулан останется в клубе и его продажу этим летом мы не планируем.

Это молодой игрок, один из самых талантливых в Казахстане, будущее нашей сборной. У него стоит задача – стать чемпионом с «Ордабасы». После выполнения этой цели мы будем рассматривать предложения, но не из России.

У игрока высокий потенциал, и мы рассчитываем продать его исключительно в европейский чемпионат, где клубы участвуют в еврокубках», – сказал президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев.