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«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта

Сегодня, 16:00
3

«Балтика» не смогла купить нападающего «Ордабасы» Жасулана Амира.

Казахстанский клуб ответил отказом еще на начальном этапе переговоров.

«От «Балтики» действительно был интерес по Амиру и они обращались в наш клуб по переходу футболиста.

Но никакого предложения они нам не делали – мы сразу отказали и дали понять, что Жасулан останется в клубе и его продажу этим летом мы не планируем.

Это молодой игрок, один из самых талантливых в Казахстане, будущее нашей сборной. У него стоит задача – стать чемпионом с «Ордабасы». После выполнения этой цели мы будем рассматривать предложения, но не из России.

У игрока высокий потенциал, и мы рассчитываем продать его исключительно в европейский чемпионат, где клубы участвуют в еврокубках», – сказал президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев.

  • Рыночная стоимость Амира – 500 тысяч евро.
  • На взрослом уровне 19-летний форвард забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Балтика Амир Жасулан
Комментарии (3)
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Император 1
1783518298
И что тут талантливого?
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Semenycch
1783518957
Парень интересный. Скажем для основы Зенита еще сырой, но присмотреться нужно.
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Томик
1783528586
Бедные европейцы! Им ещё ждать придется, когда этот алмаз выиграет чемпионат своей великой древней страны. Как же они всё это время спать будут?
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