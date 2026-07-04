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Карпукас передумал переходить в «Зенит»

Вчера, 15:30
41

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас сделал новое заявление о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 24-летний опорник стремится продолжить карьеру в «Зените».

«Вы же понимаете, что я не скажу конкретики. Все в процессе, не могу что‑то конкретизировать.

Продолжение карьеры в «Локомотиве» возможно. На сколько процентов – я не знаю. Минимум, у меня год контракта.

Пока мы с «Локомотивом» не договорились. Никакого неуважения нет, просто не договорились. Я точно ни с кем не общался.

Интерес от других команд есть. Мое желание – договориться с «Локомотивом», – сказал Карпукас.

  • Артем – воспитанник железнодорожников.
  • Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Юбиляр
1783168917
Все дружно шлют на х*** этот позор российского футбола!!! Баблом уже не могут заманить в этот ЗПРФ!!!
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ПалкоВводецъ007
1783169206
Карпукас стремился попасть к чемпионам, а у него проводницы паспорт отобрали. Теперь затухнет у гудков с горя. Гыгыгы
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Цугундeр
1783169209
"Интерес других команд есть.." у него..)) Лысый, иди в Спартак пописай..) Там есть Пупс, будет и Пукс, ещё подберут третьего поросёнка по созвучию.
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А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1783169408
Никакой конкретики. Всё в процессе. Сиди тогда в бестрофейнике и не чирикай.
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Вежливый такой
1783169639
Если не в Зенит, то куда? Прям интересно даже.
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алдан2014
1783170063
Парень наш сайт почитал с отзывами питерских фанов.. и решил ну как его на... Там точно задом не поворачивайся в этом зините. Раз такое пишут,каждый второй коммент про задницы
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andrei-sarap-yandex
1783171419
ТИКНИЗЯН тоже думал...и ушёл с ЛОКО за копейки и будет играть за копейки........СЕМЬЯ и ДЕТИ превыше всего
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...уефан
1783171454
..."Пусть Локо платит мне два ляма в год! Тогда, естественно, имел Зенит я в рот"...
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Hector вернулся
1783176060
Респект Артём! Выбрал футбол а не газовое бабло.
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Давид59
1783238724
Заголовок наверное ИИ написал? В тексте про "передумал" ничего нет.
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