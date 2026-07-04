Карпукас передумал переходить в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас сделал новое заявление о своем будущем.
Ранее сообщалось, что 24-летний опорник стремится продолжить карьеру в «Зените».
«Вы же понимаете, что я не скажу конкретики. Все в процессе, не могу что‑то конкретизировать.
Продолжение карьеры в «Локомотиве» возможно. На сколько процентов – я не знаю. Минимум, у меня год контракта.
Пока мы с «Локомотивом» не договорились. Никакого неуважения нет, просто не договорились. Я точно ни с кем не общался.
Интерес от других команд есть. Мое желание – договориться с «Локомотивом», – сказал Карпукас.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»