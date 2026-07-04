Карпукас передумал переходить в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас сделал новое заявление о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 24-летний опорник стремится продолжить карьеру в «Зените».

«Вы же понимаете, что я не скажу конкретики. Все в процессе, не могу что‑то конкретизировать.

Продолжение карьеры в «Локомотиве» возможно. На сколько процентов – я не знаю. Минимум, у меня год контракта.

Пока мы с «Локомотивом» не договорились. Никакого неуважения нет, просто не договорились. Я точно ни с кем не общался.

Интерес от других команд есть. Мое желание – договориться с «Локомотивом», – сказал Карпукас.