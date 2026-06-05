Аршавин объяснил, как быть Батракову с трансфером в «ПСЖ»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».
«Надо идти и не думать… 20 матчей может не сыграть, матчей десять – должен… Он может быть четвeртым или пятым в этих шести центральных полузащитниках.
Он свои матчи наберeт, а «ПСЖ» продаст или отдаст тех, кто у него уже был», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Советский спорт»