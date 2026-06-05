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Аршавин объяснил, как быть Батракову с трансфером в «ПСЖ»

5 июня, 16:07
3

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Надо идти и не думать… 20 матчей может не сыграть, матчей десять – должен… Он может быть четвeртым или пятым в этих шести центральных полузащитниках.

Он свои матчи наберeт, а «ПСЖ» продаст или отдаст тех, кто у него уже был», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Аршавин Андрей Батраков Алексей
Комментарии (3)
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...уефан
1780665705
...проснись, Андрюш, ты серешь уже? Какой бл*дь теперь, к херам ПСЖ?...
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FFR
1780669008
Как быть с тем, чего вообще нет?
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