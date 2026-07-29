Лучшие игрок и тренер 1-го тура РПЛ по версии Аршавина

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин подвел итоги 1-го тура РПЛ.

«Лучший тренер 1-го тура – Станислав Саламович (Черчесов).

А игрок… По идее, мне надо сказать Андрей Касаджиков. У меня даже другого варианта нет, чтобы долго не думать. И это будет понятно», – сказал Аршавин на ютуб-шоу «Это футбол, брат».