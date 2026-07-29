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Дзюба и Заболотный могут оказаться в одном клубе

Сегодня, 16:17
10

Президент медиафутбольного клуба 2Drots Никита Панасюк высказался о возможном приглашении бывших форвардов сборной России.

– Рассматриваете ли вы приглашение в команду Дзюбу и Заболотного, которые сейчас свободные агенты?

– Вообще с кайфом! Был бы очень рад, если бы Дзюба и Заболотный хотели бы перейти к нам. Мне кажется, они могли бы усилить нашу команду. Тем более Заболотный знаком с нами, мы играли с 2Drots против ЦСКА, когда он был там. Welcome!

– Никаких конкретных контактов с Дзюбой не было?

– К сожалению, нет, но лето длинное, у нас будет возможность переговорить.

  • Заболотный провалил допинг-тест в апреле, после чего был отстранен от соревнований.
  • В мае РУСАДА провело повторное тестирование, но решение по делу форварда пока не принято.
  • Дзюба – свободный агент после ухода из «Акрона».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол 2DROTS Дзюба Артем Заболотный Антон
Комментарии (11)
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NewLife
1785333158
Еще наша школьная команда готова принять этих супер звезд, если они будут доплачивать нам за каждое свое появление в составе, как договоримся.😄
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Спартач80
1785334848
Беда не приходит одна...
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Айболид
1785336004
У их бромантану на этот дуэт не хватит .
Ответить
Argon
1785339110
Куда только Дзюбу не пихают. Скоро назначать будут.
Ответить
алдан2014
1785340018
Никто ещё не написал ,что два де..била,это сила?😂
Ответить
...уефан
1785340035
...получится пара Дзюболотных напов!...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1785340792
Клуб сбитых лётчиков. Гыгыгы
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subbotaspartak
1785342560
Или зенит, или другой за дрот...
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ALEX ML
1785343530
Два дебила это сила
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