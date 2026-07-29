Дзюба и Заболотный могут оказаться в одном клубе

Президент медиафутбольного клуба 2Drots Никита Панасюк высказался о возможном приглашении бывших форвардов сборной России.

– Рассматриваете ли вы приглашение в команду Дзюбу и Заболотного, которые сейчас свободные агенты?

– Вообще с кайфом! Был бы очень рад, если бы Дзюба и Заболотный хотели бы перейти к нам. Мне кажется, они могли бы усилить нашу команду. Тем более Заболотный знаком с нами, мы играли с 2Drots против ЦСКА, когда он был там. Welcome!

– Никаких конкретных контактов с Дзюбой не было?

– К сожалению, нет, но лето длинное, у нас будет возможность переговорить.