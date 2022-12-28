- 4 февраля
- 23:34 Видео Медийная команда 2DROTS устроила массовую драку на турнире в Казахстане 2
- 28 декабря 2022
- 15:47 Клуб РПЛ пригласил на сборы вратаря 2Drots Сычева
- 3 декабря 2022
- 21:25 2DROTS выиграл второй сезон Медиалиги подряд 3
- 1 декабря 2022
- 09:09 Основатель 2Drots: «В РПЛ сразу попадем в топ-10» 1
- 14 ноября 2022
- 23:56 Фото Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже вместе с 2Drots
- 4 ноября 2022
- 23:41 Медиалига. Гол брата Захаряна не спас «Матч ТВ» от поражения от 2DROTS
- 23:19 «Я ***. *** мне это нужно». Тренер 2DROTS Кузнецов раскритиковал судей в матче Медиалиги против «Матч ТВ»
- 21 сентября 2022
- 07:59 Тихонов предложил сборной России сыграть с «Амкалом» и 2DROTS 1
- 17 сентября 2022
- 00:44 «Это грязный футбол. Бьют исподтишка и даже не извиняются». Игрок 2Drots – о команде РФС 1
- 16 сентября 2022
- 23:58 Янбаев – о матче с 2Drots: «Очень тяжело! Они могли бы играть во Второй лиге»
- 23:49 Команда РФС с Титовым и Филимоновым разгромно проиграла 2Drots 2
- 14 сентября 2022
- 18:39 Матч ЦСКА – 2Drots не состоится. В клубе РПЛ раскрыли подробности 3
- 12 сентября 2022
- 21:57 ЦСКА может сыграть с 2Drots из Медиалиги во время международной паузы
- 31 августа 2022
- 12:55 Фото Уткин сказал, что его «Эгриси» обыграл бы «Текстильщик». В Иваново ответили 2
- 08:35 Колыванов: «Текстильщик», возможно, обратит внимание на игроков 2DROTS»
- 30 августа 2022
- 18:06 Кубок России. 2DROTS проиграл «Текстильщику» в серии пенальти и вылетел из турнира 19
- 17:00 2DROTS обыгрывает «Текстильщик» в своем втором матче на профессиональном уровне 2
- 16:00 Видео «Мы здесь ради команды, вы – ради лайков». Фанаты «Текстильщика» – перед кубковым матчем с 2DROTS 2
- 12:40 На матче «Текстильщик» – 2DROTS ожидается аншлаг 3
- 10:58 Текст За кем следить в «Амкале» и 2Drots: победитель юношеского Евро, бомбардир из ЛФЛ, игрок, которого убрали из «Строгино» из-за тиктока 1
- 27 августа 2022
- 00:08 Фото «Амкал» и 2DROTS перед 1/128 финала Кубка России вылетели из МКС 2
- 25 августа 2022
- 23:11 Президент РПЛ Алаев ответил на критику медийных команд
- 19:00 Создатель 2DROTS хочет, чтобы в 2023 году команде разрешили участвовать в РПЛ 13
- 24 августа 2022
- 11:21 Фото Стало известно время начала матчей 2DROTS и «Амкала» в Кубке России. Их покажет «Матч ТВ»
- 23 августа 2022
- 14:48 Овечкин снимется в ролике у медиакоманды 2Drots