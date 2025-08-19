20 августа на стадионе «Салют» в Долгопрудном «Космос» примет «2Drots» во 2 раунде регионального пути Кубка России. Обе команды представляют Вторую лигу, а их очное противостояние в кубковом формате выглядит особенно интригующим с учeтом схожей текущей формы. Команды близки по стилю и статистике последних матчей, что создаeт равные условия для борьбы, но небольшое преимущество может быть у хозяев поля.

«Космос»

«Космос» провeл пять последних матчей в рамках Второй лиги с переменным успехом. Команда смогла одержать только одну победу, дважды проиграла и дважды сыграла вничью. Победа над «Звездой СПб» со счeтом 2:0 в последнем туре стала первым результативным успехом за долгое время. До этого команда три матча подряд не могла отличиться, проиграв «Балтике-2» и «Енисею-2» с одинаковым счeтом 0:1, а также сыграв вничью с «Торпедо Владимир» 0:0.

За пять последних встреч «Космос» забил лишь 3 мяча (в среднем 0.60 за игру), но и пропустил столько же – также 0.60 гола в среднем. Команда организованно действует в обороне, что может сыграть ключевую роль в равном по силам матче. Учитывая последнее выступление и игру дома, «Космос» выглядит готовым предложить серьeзную конкуренцию.

«2Drots»

«2Drots» – известный клуб с медийным фоном, который постепенно обретает спортивную стабильность. Команда выступает преимущественно в кубке: победа над «Торпедо Владимир» со счeтом 1:0 в предыдущем раунде позволила выйти в следующий этап. В целом за последние пять официальных матчей команда забила 3 мяча (0.60 в среднем за игру), но пропустила 5 (в среднем 1.00). Это свидетельствует о некоторых проблемах в обороне, особенно на фоне низкой результативности в атаке.

Несмотря на сухую победу в предыдущем раунде, стабильных выступлений у «2Drots» пока немного. Сложности возникают как в созидании, так и в сдерживании соперников, что может стать определяющим фактором в противостоянии с соперником, умеющим использовать редкие шансы.

Факты о командах

«Космос»

Победа в последнем матче – 2:0 против «Звезды СПб»

В 5 последних матчах забито 3 гола (0.60 за игру)

Пропущено 3 гола в 5 матчах (0.60 за игру)

«2Drots»

Победа в прошлом раунде Кубка – 1:0 против «Торпедо Владимир»

В 5 последних матчах забито 3 гола (0.60 за игру)

Пропущено 5 голов (1.00 в среднем за матч)

Прогноз на матч

Соперники демонстрируют идентичную результативность – в среднем по 0.60 гола за матч, однако «Космос» выглядит чуть увереннее в обороне и имеет важный фактор – домашнее поле. «2Drots» традиционно играют с оглядкой на защиту, но их показатели в обороне уступают сопернику. Учитывая эти данные, можно ожидать осторожную игру с минимальным числом моментов. Небольшой перевес стоит отдать хозяевам, которые набрали форму и выиграли свой последний матч всухую. Учитывая низкую результативность обеих сторон, ставка на исход с учeтом форы и низкой результативности кажется оправданной.

Рекомендованные ставки