Расписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России

FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд

«2Drots» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10