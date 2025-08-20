Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Космос - 2DROTS
Космос - 2DROTS: онлайн-трансляция 20 августа 2025
Космос
20.08.2025, среда, 17:00
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
2DROTS
Матч
Статистика матча Космос - 2DROTS
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Космос
2DROTS
Расписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России
11 августа, 21:42
11 августа, 21:42
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
6 августа, 22:33
6 августа, 22:33
«2Drots» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
5 августа, 08:23
5 августа, 08:23
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля, 18:51
18 июля, 18:51
Экс-футболист сборной России сменил медиаклуб
13 июля, 13:00
13 июля, 13:00
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля, 18:51
18 июля, 18:51
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
9 июля, 08:22
9 июля, 08:22
Прогноз на точный счет матча «Зенит-2» – «Космос»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
14 июня, 11:56
14 июня, 11:56
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Космос»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
31 мая, 10:43
31 мая, 10:43
Прогноз на точный счет матча «Космос» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 26 мая 2025
24 мая, 11:56
24 мая, 11:56
Расписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России
11 августа, 21:42
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
6 августа, 22:33
«2Drots» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
5 августа, 08:23
Экс-футболист сборной России сменил медиаклуб
13 июля, 13:00
Определились соперники медийных команд в FONBET Кубке России
29 июня, 18:12
Россия. Кубок
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Космос
2DROTS
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Космос
0 : 1
10.08.2025
Енисей-М
Россия. Кубок, 1 раунд
2DROTS
1 : 0
06.08.2025
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Космос
1 : 3
03.08.2025
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
0 : 0
27.07.2025
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Коломна
1 : 1
06.07.2025
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Космос
0 : 1
10.08.2025
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Космос
1 : 3
03.08.2025
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
0 : 0
27.07.2025
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Коломна
1 : 1
06.07.2025
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
1 : 2
28.06.2025
Леон Сатурн
Россия. Кубок, 1 раунд
2DROTS
1 : 0
06.08.2025
Торпедо Вл
