10 сентября на стадионе «Салют Долгопрудный» «Космос» принимает «Велес» в матче FONBET Кубка России. Хозяева набрали ход и уверенно закрывают игры без пропущенных мячей, гости прибавили в созидании и идут с серией результативных встреч.

«Космос»

Команда демонстрирует цельный футбол с акцентом на дисциплину в обороне и быстрый выход из первой линии. За последние пять матчей у «Космоса» 8 забитых и лишь 2 пропущенных (в среднем 1.60 забитого и 0.40 пропущенного за игру). В кубковом матче с 2Drots (1:0) сработали организованный средний прессинг и вторые мячи; в лиге – сухие победы над «Спартаком-2» (3:0), «Звездой СПб» (2:0), «Чертаново» (2:0), при этом поражение в Череповце (0:2) стало редким сбоем на фоне общего тренда. В атаке хозяева строят игру через фланги и полупространства, регулярно получают угловые и доводят до ударов из зоны 12–18 метров. Ключ к успеху – темп и стандарты, где «Космос» стабильно первым на подборе.

«Велес»

Гости вошли в отрезок с позитивной динамикой: победы над «Волгарем» (1:0), «Красным Знаменем Ногинск» в Кубке (2:0), «Тюменью» (3:2) и «Динамо-2» (2:0) отражают рост точности в завершающей стадии. «Велес» забивает в трeх последних матчах подряд, улучшил качество первого паса при переходах и увереннее разыгрывает стандарты. При этом оборонительные риски сохраняются: при потере мяча команда иногда оставляет «коридоры» на флангах и запаздывает со смещением опорных, что чревато ударами соперника из полупространств. Баланс улучшился, но устойчивость под давлением соперника пока не идеальна.

Факты о командах

«Космос»

8 забитых и 2 пропущенных за 5 последних матчей

В среднем: 1.60 забитого и 0.40 пропущенного за игру (последние 5)

Сухие победы в лиге, 1:0 в Кубке с 2Drots

Сильные стороны: стандарты, скорость флангов, подбор вторым темпом

«Велес»

Серия результативных матчей, голы в 3 встречах подряд

Победы 2:0 в Кубке и 3:2/2:0 в лиге на текущем отрезке

Улучшение первого паса и реализации моментов

Уязвимости: «окна» между линиями при быстрых переходах соперника

Прогноз на матч

Профиль встречи – борьба за середину поля и темп. «Космос» выглядит более собранным и вариативным в атаке, при этом сохраняет низкую пропускаемость благодаря компактности блока и работе на подборе. «Велес» прибавил в созидании, но оставляет свободные зоны при перехватах, что критично против соперника, эффективно играющего на стандартах и ранних прострелах. Ожидаем как минимум один гол хозяев и суммарный тотал в рабочем диапазоне 2–3, с высокой вероятностью, что «Космос» не проиграет за счeт структурной устойчивости и лучшего баланса атаки и обороны.

