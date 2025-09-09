Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Космос» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55

09 сентября 2025 8:22
Космос - Велес
10 сент. 2025, среда 14:30 | Россия. Кубок, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.55
«Космос» не проиграет (1X)
Сделать ставку

10 сентября на стадионе «Салют Долгопрудный» «Космос» принимает «Велес» в матче FONBET Кубка России. Хозяева набрали ход и уверенно закрывают игры без пропущенных мячей, гости прибавили в созидании и идут с серией результативных встреч.

«Космос»

Команда демонстрирует цельный футбол с акцентом на дисциплину в обороне и быстрый выход из первой линии. За последние пять матчей у «Космоса» 8 забитых и лишь 2 пропущенных (в среднем 1.60 забитого и 0.40 пропущенного за игру). В кубковом матче с 2Drots (1:0) сработали организованный средний прессинг и вторые мячи; в лиге – сухие победы над «Спартаком-2» (3:0), «Звездой СПб» (2:0), «Чертаново» (2:0), при этом поражение в Череповце (0:2) стало редким сбоем на фоне общего тренда. В атаке хозяева строят игру через фланги и полупространства, регулярно получают угловые и доводят до ударов из зоны 12–18 метров. Ключ к успеху – темп и стандарты, где «Космос» стабильно первым на подборе.

«Велес»

Гости вошли в отрезок с позитивной динамикой: победы над «Волгарем» (1:0), «Красным Знаменем Ногинск» в Кубке (2:0), «Тюменью» (3:2) и «Динамо-2» (2:0) отражают рост точности в завершающей стадии. «Велес» забивает в трeх последних матчах подряд, улучшил качество первого паса при переходах и увереннее разыгрывает стандарты. При этом оборонительные риски сохраняются: при потере мяча команда иногда оставляет «коридоры» на флангах и запаздывает со смещением опорных, что чревато ударами соперника из полупространств. Баланс улучшился, но устойчивость под давлением соперника пока не идеальна.

Факты о командах

«Космос»

  • 8 забитых и 2 пропущенных за 5 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забитого и 0.40 пропущенного за игру (последние 5)
  • Сухие победы в лиге, 1:0 в Кубке с 2Drots
  • Сильные стороны: стандарты, скорость флангов, подбор вторым темпом

«Велес»

  • Серия результативных матчей, голы в 3 встречах подряд
  • Победы 2:0 в Кубке и 3:2/2:0 в лиге на текущем отрезке
  • Улучшение первого паса и реализации моментов
  • Уязвимости: «окна» между линиями при быстрых переходах соперника

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Россия. Кубок, 3 раунд
Космос
1 : 4
10.09.2025
Велес

Прогноз на матч

Профиль встречи – борьба за середину поля и темп. «Космос» выглядит более собранным и вариативным в атаке, при этом сохраняет низкую пропускаемость благодаря компактности блока и работе на подборе. «Велес» прибавил в созидании, но оставляет свободные зоны при перехватах, что критично против соперника, эффективно играющего на стандартах и ранних прострелах. Ожидаем как минимум один гол хозяев и суммарный тотал в рабочем диапазоне 2–3, с высокой вероятностью, что «Космос» не проиграет за счeт структурной устойчивости и лучшего баланса атаки и обороны.

Рекомендованные ставки

  • «Космос» не проиграет (1X) – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 1.5 гола – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Космос» больше 0.5 – коэффициент 1.50

1.55
«Космос» не проиграет (1X)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Велес Космос
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 