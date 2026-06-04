5 июня 2026 года в 15:00 сборные Гонконга и Монголии сыграют в товарищеском матче.

Гонконг

Гонконг в отличной форме: 6 матчей без поражений в товарищеских встречах. Команда забивает в 5 последних матчах, атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 1.80 пропущенных, гонконгцы пропускают в 8 последних матчах. Однако история встреч с Монголией впечатляет: 4 победы подряд, причeм во всех этих матчах гонконгцы забивали (разгромы 3:0, 5:1, 6:0, 10:0). Дома Гонконг – настоящий монстр для такого соперника.

Монголия

Монголия – аутсайдер. 3 поражения подряд, пропускают в 6 последних товарищеских матчах. Оборона катастрофическая: 3.00 пропущенных в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче разгром от Сингапура (0:4). Монголы забивают в 3 последних матчах, но против Гонконга это вряд ли поможет.

Факты о командах

Гонконг

6 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

4 победы подряд над Монголией

Забивают Монголии в 4 последних встречах

Монголия

3 поражения подряд

За 5 матчей: 0.60 забито, 3.00 пропущено

Пропускают в 6 последних товарищеских матчах

Разгром от Сингапура (0:4)

Прогноз на матч Гонконг – Монголия

Гонконг в отличной форме, дома и с подавляющей историей встреч (разгромы 10:0, 6:0). Монголия пропускает пачками. Хозяева должны побеждать с разницей минимум в 2-3 мяча.

Рекомендованные ставки