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Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55

04 июня 2026 8:26
Гонконг - Монголия
05 июн. 2026, пятница 15:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.55
Фора (-1.5) на Гонконг
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5 июня 2026 года в 15:00 сборные Гонконга и Монголии сыграют в товарищеском матче.

Гонконг

Гонконг в отличной форме: 6 матчей без поражений в товарищеских встречах. Команда забивает в 5 последних матчах, атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 1.80 пропущенных, гонконгцы пропускают в 8 последних матчах. Однако история встреч с Монголией впечатляет: 4 победы подряд, причeм во всех этих матчах гонконгцы забивали (разгромы 3:0, 5:1, 6:0, 10:0). Дома Гонконг – настоящий монстр для такого соперника.

Монголия

Монголия – аутсайдер. 3 поражения подряд, пропускают в 6 последних товарищеских матчах. Оборона катастрофическая: 3.00 пропущенных в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче разгром от Сингапура (0:4). Монголы забивают в 3 последних матчах, но против Гонконга это вряд ли поможет.

Факты о командах

Гонконг

  • 6 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • 4 победы подряд над Монголией
  • Забивают Монголии в 4 последних встречах

Монголия

  • 3 поражения подряд
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 3.00 пропущено
  • Пропускают в 6 последних товарищеских матчах
  • Разгром от Сингапура (0:4)

Прогноз на матч Гонконг – Монголия

Гонконг в отличной форме, дома и с подавляющей историей встреч (разгромы 10:0, 6:0). Монголия пропускает пачками. Хозяева должны побеждать с разницей минимум в 2-3 мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на Гонконг – коэффициент 1.55
  • Тотал голов больше 2.5

1.55
Фора (-1.5) на Гонконг
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Монголия Гонконг
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