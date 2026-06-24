Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д`Ивуара пройдет 25 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Кюрасао уже потеряло все шансы на выход из группы, имея всего одно очко после ничьей с Эквадором (0:0) и разгромного поражения от Германии (1:7). Кот-д`Ивуар, напротив, борется за выход в плей-офф – после победы над Эквадором (1:0) и поражения от Германии (1:2) у них три очка. Сможет ли аутсайдер достойно завершить турнир и преподнести сюрприз, или Кот-д`Ивуар возьмет свое за счет класса и мотивации и обеспечит себе место в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Кюрасао подходит к игре с катастрофической статистикой в обороне: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и 16 пропущенных (3,2). Команда сыграла вничью с Эквадором (0:0) в прошлом туре, но до этого потерпела разгром от Германии (1:7), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Арубой (4:0), поражение от Шотландии (1:4) и поражение от Австралии (1:5). Оборона Кюрасао не выдерживает давления даже от соперников среднего уровня, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери. Однако матч уже ничего не решает для них, что может сказаться на мотивации.

Кот-д`Ивуар подходит к игре с солидной статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Германии (1:2) в прошлом туре, но до этого обыграла Эквадор (1:0), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Францией (2:1), победа над Шотландией (1:0) и разгром Южной Кореи (4:0). Ивуарийцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют опытных лидеров, способных решить исход матча. Для выхода в плей-офф им нужна победа, и они будут максимально мотивированы.

Итоговый вывод: Кот-д`Ивуар превосходит Кюрасао по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Кюрасао уже потерял шансы на выход из группы и имеет одну из самых слабых оборон на турнире. Учитывая разницу в классе и мотивацию ивуарийцев, победа Кот-дИвуара с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Кот-д`Ивуара.

Форма и история личных встреч

Кот-д`Ивуар практически не пропускает (0,6 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Кюрасао пропускает в среднем 3,2 гола за игру и имеет серьезные проблемы в обороне. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс ивуарийцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Кот-д`Ивуар имеет надежную оборону и мощную атаку, тогда как Кюрасао пропускает в среднем более трех голов за игру и уже потерял шансы на выход из группы. Учитывая разницу в классе и мотивацию ивуарийцев, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Кот-д`Ивуара с форой (-2) с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Кюрасао и Кот-д`Ивуара состоится 25 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».