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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Кюрасао - Кот-д'Ивуар
Кюрасао - Кот-д'Ивуар: обзор матча 25 июня 2026
Кюрасао
25.06.2026, четверг, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кюрасао - Кот-д'Ивуар
Завершен
Замена
Шуранди Самбо
️️️️➡️️
Джошуа Бренет
90'
Замена
Брэндли Кувас
️️️️➡️️
Юрген Локадия
90'
90'
+6'
Желтая карточка
Джерване Кастанер
(фол)
83'
77'
Замена
Жан Мишель Сери
️️️️➡️️
Франк Кессье
Замена
Джерване Кастанер
️️️️➡️️
Хуриен Гаари
77'
Замена
Тайриз Нослин
️️️️➡️️
Деверон Фонвилле
77'
Желтая карточка
Жуниньо Бакуна
(фол)
75'
67'
Замена
Умар Диаките
️️️️➡️️
Анже-Йоан Бонни
67'
Замена
Элье Ваи
️️️️➡️️
Николя Пепе
67'
Замена
Базумана Туре
️️️️➡️️
Ян Диоманде
Замена
Жереми Антонисс
️️️️➡️️
Ливано Комененсия
61'
46'
Замена
Кристи Инao Улаи
️️️️➡️️
Амад Диалло
45'
+4'
35'
Желтая карточка
Николя Пепе
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кюрасао
1
Элой Ром
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Деверон Фонвилле
ЦЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Ливано Комененсия
ПЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Тахит Чон
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
(К)
ЦП
15
Амад Диалло
ПВ
9
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
11
Ян Диоманде
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Кюрасао
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Кот-д'Ивуар
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Секо Фофана
ЦП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
24
Базумана Туре
ЛФ
12
Элье Ваи
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Ром
3
Гаари
18
Обиспо
24
Фонвилле
5
Флоранус
8
Комененсия
10
Бакуна
7
Бакуна
21
Чон
9
Локадия
4-1-1-1-3
1
Фофана
17
Дуэ
7
Коссуну
2
Дьоманде
13
Опери
18
Сангаре
8
Кессье
15
Диалло
19
Пепе
11
Диоманде
9
Бонни
20
Бренет
2
Самбо
2
Самбо
20
Бренет
24
Фонвилле
13
Нослин
13
Нослин
24
Фонвилле
8
Комененсия
11
Антонисс
11
Антонисс
8
Комененсия
3
Гаари
19
Кастанер
19
Кастанер
3
Гаари
9
Локадия
17
Кувас
17
Кувас
9
Локадия
15
Диалло
26
Улаи
26
Улаи
15
Диалло
8
Кессье
4
Сери
4
Сери
8
Кессье
11
Диоманде
24
Туре
24
Туре
11
Диоманде
19
Пепе
12
Ваи
12
Ваи
19
Пепе
9
Бонни
14
Диаките
14
Диаките
9
Бонни
Остались в запасе
Кюрасао
Кот-д'Ивуар
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Кюрасао - Кот-д'Ивуар
2
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
6
Офсайды
2
1
Количество передач
355
624
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Линкольн Файненшал Филд
Посещаемость:
68324
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