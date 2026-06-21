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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Эквадор - Кюрасао
Эквадор - Кюрасао: обзор матча 21 июня 2026
Эквадор
21.06.2026, воскресенье, 03:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кюрасао
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Кюрасао
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Джерване Кастанер
(фол)
90'
+5'
Замена
Жорди Кайседо
️️️️➡️️
Джон Йебоа
89'
84'
Замена
Годфрид Ремерато
️️️️➡️️
Ливано Комененсия
83'
Замена
Джерване Кастанер
️️️️➡️️
Юрген Локадия
Замена
Анхело Пресиадо
️️️️➡️️
Алан Франко
83'
82'
Травма
Юрген Локадия
76'
Замена
Рошон ван Эйма
️️️️➡️️
Деверон Фонвилле
76'
Замена
Джирл Маргарита
️️️️➡️️
Тахит Чон
75'
Желтая карточка
Хуриен Гаари
(фол)
75'
Замена
Кенжи Горре
️️️️➡️️
Жуниньо Бакуна
Замена
Нильсон Ангуло
️️️️➡️️
Первис Эступиньян
70'
56'
Желтая карточка
Ливано Комененсия
(фол)
53'
Желтая карточка
Жуниньо Бакуна
(фол)
Замена
Кевин Родригес
️️️️➡️️
Жорди Альсивар
46'
45'
+4'
39'
Желтая карточка
Леандро Бакуна
(фол)
Желтая карточка
Жорди Альсивар
(фол)
38'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
9
Джон Йебоа
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Кюрасао
1
Элой Ром
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Деверон Фонвилле
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Ливано Комененсия
ПЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Тахит Чон
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Эквадор
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
20
Нильсон Ангуло
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Кюрасао
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
3-2-2-2-1
1
Галиндес
7
Эступиньян
3
Хинкапе
6
Пачо
5
Альсивар
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
9
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
3-2-2-1-1
1
Ром
5
Флоранус
18
Обиспо
24
Фонвилле
20
Бренет
8
Комененсия
10
Бакуна
7
Бакуна
21
Чон
9
Локадия
21
Франко
17
Пресиадо
17
Пресиадо
21
Франко
9
Йебоа
16
Кайседо
16
Кайседо
9
Йебоа
7
Эступиньян
20
Ангуло
20
Ангуло
7
Эступиньян
5
Альсивар
11
Родригес
11
Родригес
5
Альсивар
21
Чон
16
Маргарита
16
Маргарита
21
Чон
24
Фонвилле
4
ван Эйма
4
ван Эйма
24
Фонвилле
8
Комененсия
6
Ремерато
6
Ремерато
8
Комененсия
9
Локадия
19
Кастанер
19
Кастанер
9
Локадия
7
Бакуна
14
Горре
14
Горре
7
Бакуна
Остались в запасе
Эквадор
Кюрасао
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Эквадор - Кюрасао
1
5
Всего ударов по воротам
27
10
Удары в створ
15
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
644
227
Сейвы
3
15
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
21
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.5
xGP (предотвращенные голы)
2.27
2.27
Информация о матче
Главный судья:
Ma Ning, China
Стадион:
Эрроухед
Посещаемость:
68598
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