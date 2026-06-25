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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Эквадор - Германия
Эквадор - Германия: обзор матча 25 июня 2026
Эквадор
25.06.2026, четверг, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Германия
9'
Н. Ангуло
77'
Г. Плата
2'
Л. Сане
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Германия
Завершен
90'
+7'
Желтая карточка
Гонсало Плата
89'
Замена
Жорди Кайседо
️️️️➡️️
Нильсон Ангуло
85'
Замена
Феликс Торрес
️️️️➡️️
Джон Йебоа
85'
Травма
Нильсон Ангуло
84'
ГОЛ! 2:1!
Гонсало Плата
Пас отдал
Кевин Родригес
77'
73'
Замена
Паскаль Гросс
️️️️➡️️
Флориан Вирц
Замена
Первис Эступиньян
️️️️➡️️
Пьеро Хинкапе
71'
Травма
Пьеро Хинкапе
70'
65'
Замена
Максимилиан Байер
️️️️➡️️
Феликс Нмеча
Замена
Кевин Родригес
️️️️➡️️
Эннер Валенсия
64'
Замена
Анхело Пресиадо
️️️️➡️️
Алан Франко
64'
60'
Замена
Дениз Ундав
️️️️➡️️
Йозуа Киммих
60'
Замена
Малик Тиав
️️️️➡️️
Кай Хаверц
Желтая карточка
Алан Франко
50'
49'
Пенальти отменен
Лерой Сане
46'
Замена
Ангело Штиллер
️️️️➡️️
Александар Павлович
45'
+4'
44'
Желтая карточка
Александар Павлович
Желтая карточка
Пьеро Хинкапе
43'
ГОЛ! 1:1!
Нильсон Ангуло
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
Лерой Сане
Пас отдал
Флориан Вирц
Показать весь матч
Live: Эквадор - Германия
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:1.
90+8'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+6'
Правила нарушил Паскаль Гросс (Germany).
90+6'
Гонсало Плата (Ecuador) заработал штрафной на левом фланге.
90+5'
Момент не реализован! Паскаль Гросс (Germany).
90+3'
Момент не реализован! Дениз Ундав (Germany). Пас отдал Паскаль Гросс.
90'
Сколько минут добавил судья? 7.
89'
Гонсало Плата (Ecuador) получил желтую карточку за фол.
89'
Джамал Мусиала (Germany) заработал штрафной на левом фланге.
89'
Джамал Мусиала (Germany) заработал штрафной на левом фланге.
88'
Первис Эступиньян отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Germany.
87'
Максимилиан Байер (Germany) заработал штрафной на правом фланге.
87'
Правила нарушил Первис Эступиньян (Ecuador).
86'
Малик Тиав (Germany) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Правила нарушил Кевин Родригес (Ecuador).
85'
Кевин Родригес (Ecuador) сыграл рукой.
85'
Замена у команды Ecuador. Нильсон Ангуло ушел, Жорди Кайседо вышел.
85'
Замена у команды Ecuador. Джон Йебоа ушел, Феликс Торрес вышел.
84'
Правила нарушил Максимилиан Байер (Germany).
77'
Гол! 2:1! Забил Гонсало Плата (Ecuador). Ассистент - Кевин Родригес (с углового).
77'
Гол! 2:1! Забил Гонсало Плата (Ecuador). Ассистент - Кевин Родригес.
77'
Ангело Штиллер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ecuador.
77'
Удар заблокирован. Бил Кевин Родригес (Ecuador). Ассистент - Джон Йебоа.
76'
Лерой Сане (Germany) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эрнан Галиндес (Ecuador). Пас отдал Дениз Ундав.
73'
Замена у команды Germany. Флориан Вирц ушел, Паскаль Гросс вышел.
73'
Замена у команды Germany. Флориан Вирц ушел, Паскаль Гросс вышел.
73'
Момент не реализован! Гонсало Плата (Ecuador). Пас отдал Мойзес Кайседо.
71'
Замена у команды Ecuador. Пьеро Хинкапе ушел, Первис Эступиньян вышел.
71'
Замена у команды Ecuador. Пьеро Хинкапе ушел, Первис Эступиньян вышел.
65'
Правила нарушил Малик Тиав (Germany).
65'
Нильсон Ангуло (Ecuador) заработал штрафной на левом фланге.
64'
Замена у команды Germany. Феликс Нмеча ушел, Максимилиан Байер вышел.
64'
Замена у команды Ecuador. Алан Франко ушел, Анхело Пресиадо вышел.
64'
Замена у команды Ecuador. Эннер Валенсия ушел, Кевин Родригес вышел.
63'
Удар заблокирован. Бил Флориан Вирц (Germany). Ассистент - Дениз Ундав.
62'
Эннер Валенсия (Ecuador) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Germany). Пас отдал Джон Йебоа.
60'
Замена у команды Germany. Йозуа Киммих ушел, Малик Тиав вышел.
60'
Замена у команды Germany. Кай Хаверц ушел, Дениз Ундав вышел.
59'
Вильям Пачо (Ecuador) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Джамал Мусиала (Germany) заработал штрафной на правом фланге.
58'
Правила нарушил Мойзес Кайседо (Ecuador).
56'
Правила нарушил Джонатан Та (Germany).
56'
Нильсон Ангуло (Ecuador) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Момент не реализован! Мойзес Кайседо (Ecuador). Навешивал Джон Йебоа с углового.
54'
Антонио Рюдигер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ecuador.
50'
Алан Франко (Ecuador) получил желтую карточку.
49'
Жоэль Ордоньес (Ecuador) заработал штрафной на правом фланге.
47'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
46'
Правила нарушил Лерой Сане (Germany).
46'
Педро Вите (Ecuador) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Germany. Александар Павлович ушел, Ангело Штиллер вышел.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+4'
Удар заблокирован. Бил Флориан Вирц (Germany). Длинный пас делал Давид Раум.
45'
Сколько минут добавил судья? 4.
44'
Александар Павлович (Germany) получил желтую карточку за фол.
44'
Правила нарушил Александар Павлович (Germany).
44'
Эннер Валенсия (Ecuador) заработал штрафной в атаке.
43'
Пьеро Хинкапе (Ecuador) получил желтую карточку за фол.
43'
Лерой Сане (Germany) заработал штрафной в атаке.
38'
Пауза в матче. Проблемы у команды Germany.
38'
Удар заблокирован. Бил Феликс Нмеча (Germany). Ассистент - Лерой Сане.
35'
Жоэль Ордоньес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Germany.
35'
Удар заблокирован. Бил Джамал Мусиала (Germany). Ассистент - Флориан Вирц.
32'
Удар заблокирован. Бил Эннер Валенсия (Ecuador). Ассистент - Нильсон Ангуло.
30'
Пауза окончена. Матч продолжается.
25'
Кай Хаверц (Germany) пробил головой по воротам. Сейв сделал Эрнан Галиндес (Ecuador). Длинный пас делал Давид Раум.
21'
Йозуа Киммих отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ecuador.
20'
Джамал Мусиала (Germany) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Пьеро Хинкапе (Ecuador).
16'
Александар Павлович (Germany) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Александар Павлович (Germany) заработал штрафной на правом фланге.
16'
Александар Павлович (Germany) заработал штрафной на правом фланге.
14'
Момент не реализован! Феликс Нмеча (Germany). Пас отдал Джамал Мусиала.
12'
Правила нарушил Гонсало Плата (Ecuador).
10'
Феликс Нмеча (Germany) заработал штрафной на левом фланге.
10'
Правила нарушил Алан Франко (Ecuador).
9'
Гол! 1:1! Забил Nilson Angulo (Ecuador). Ассистент - Педро Вите.
8'
Правила нарушил Джамал Мусиала (Germany).
8'
Эннер Валенсия (Ecuador) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Удар заблокирован. Бил Флориан Вирц (Germany).
7'
Йозуа Киммих (Germany) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Правила нарушил Nilson Angulo (Ecuador).
6'
Правила нарушил Давид Раум (Germany).
6'
Джон Йебоа (Ecuador) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Джамал Мусиала (Germany) заработал штрафной в атаке.
5'
Правила нарушил Joel Ordonez (Ecuador).
2'
Гол! 0:1! Забил Лерой Сане (Germany). Ассистент - Флориан Вирц.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
0
Алан Франко
ЦЗ
20
Нильсон Ангуло
ЛП
4
Жоэль Ордоньес
ЦП
23
Мойзес Кайседо
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
9
Джон Йебоа
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЛЗ
22
Давид Раум
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПЗ
5
Александар Павлович
ЦП
23
Феликс Нмеча
ЦП
17
Флориан Вирц
ЦП
10
Джамал Мусиала
ЦП
19
Лерой Сане
ЦП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
3-5-2
1
Галиндес
3
Хинкапе
6
Пачо
0
Франко
20
Ангуло
4
Ордоньес
23
Кайседо
15
Вите
9
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
4-5-1
1
Нойер
6
Киммих
22
Раум
4
Та
2
Рюдигер
5
Павлович
17
Вирц
10
Мусиала
19
Сане
23
Нмеча
7
Хаверц
3
Хинкапе
7
Эступиньян
7
Эступиньян
3
Хинкапе
9
Йебоа
2
Торрес
2
Торрес
9
Йебоа
0
Франко
17
Пресиадо
17
Пресиадо
0
Франко
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
20
Ангуло
16
Кайседо
16
Кайседо
20
Ангуло
7
Хаверц
24
Тиав
24
Тиав
7
Хаверц
5
Павлович
16
Штиллер
16
Штиллер
5
Павлович
17
Вирц
13
Гросс
13
Гросс
17
Вирц
23
Нмеча
14
Байер
14
Байер
23
Нмеча
6
Киммих
26
Ундав
26
Ундав
6
Киммих
Остались в запасе
Эквадор
Германия
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Надим Амири
ЦП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Эквадор - Германия
3
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
10
Количество передач
378
592
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.37
-0.37
Информация о матче
Главный судья:
Тори Пенсо
Стадион:
Мет Лайф
Посещаемость:
80663
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