Мексика - Эквадор
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Эквадор
Мексика - Эквадор: онлайн-трансляция 14 октября 2025
Мексика
14.10.2025, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Эквадор
Матч
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Эквадор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Мексика
Эквадор
Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
11 июля, 20:32
2
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале США (2:1) и в 10-й раз взяла трофей
7 июля, 07:53
Прогноз на точный счeт матча США – Мексика: финал Кубка КОНКАКАФ, 7 июля 2025
6 июля, 12:21
США – Мексика: прогноз на матч 7 июля с 65% вероятностью захода ставки
6 июля, 09:32
Определились финалисты Золотого кубка КОНКАКАФ
3 июля, 08:15
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Мексика
Эквадор
Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал
США
1 : 2
07.07.2025
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала
Мексика
1 : 0
03.07.2025
Гондурас
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
2 : 0
29.06.2025
Саудовская Аравия
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Мексика
0 : 0
23.06.2025
Коста-Рика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Суринам
0 : 2
19.06.2025
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, Финал
США
1 : 2
07.07.2025
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала
Мексика
1 : 0
03.07.2025
Гондурас
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
2 : 0
29.06.2025
Саудовская Аравия
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Мексика
0 : 0
23.06.2025
Коста-Рика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Суринам
0 : 2
19.06.2025
Мексика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Перу
0 : 0
11.06.2025
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
Эквадор
0 : 0
06.06.2025
Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
Чили
0 : 0
26.03.2025
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
Эквадор
2 : 1
22.03.2025
Венесуэла
Архив
