  Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д'Ивуаром

Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром

Вчера, 17:05
1

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат пошутил о результатах жеребьевки чемпионата мира-2026.

Команда с Малых Антильских островов попала в группу с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.

«Простая группа [смеется]. Захватывающая группа. Посмотрим, что из этого выйдет.

Я много знаю о Германии, а о других командах не особо. Нам нужно сосредоточиться на наблюдении за ними и постараться получить больше информации.

Нас трудно обыграть, и последние 18 матчей это показали. Мы трудолюбивая команда с хорошей организацией игры», – сказал Адвокат.

  • Кюрасао дебютирует на чемпионатах мира.
  • Команда сыграет с Германией 14 июня, с Эквадором 20 июня и с Кот-д'Ивуаром 25 июня.

Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
zigbert
1765122227
Задача одна, хотя бы не занять последнее место.
