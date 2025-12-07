Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат пошутил о результатах жеребьевки чемпионата мира-2026.

Команда с Малых Антильских островов попала в группу с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.

«Простая группа [смеется]. Захватывающая группа. Посмотрим, что из этого выйдет.

Я много знаю о Германии, а о других командах не особо. Нам нужно сосредоточиться на наблюдении за ними и постараться получить больше информации.

Нас трудно обыграть, и последние 18 матчей это показали. Мы трудолюбивая команда с хорошей организацией игры», – сказал Адвокат.