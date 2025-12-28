«Спартак» интересуется защитником с опытом АПЛ, приоритетная трансферная цель «Краснодара», дубль Роналду и другие новости

«Спартак» ведет работу по защитнику сборной Уругвая с опытом АПЛ

Шаронов и Жирков могут войти в тренерский штаб московского клуба

«Зенит» и ЦСКА оформили обмен с участием трех игроков

40-летний Роналду сделал дубль против «Аль-Охдуда», достигнув отметки в 956 голов

Воспитанника ЦСКА расстреляли в Подмосковье: подробности

«Коринтианс» сделал предложение по игроку «Динамо»

Стало известно, какой будет трансферная политика «Спартака» по легионерам зимой

Названа приоритетная трансферная цель «Краснодара»

Абрамович заблокировал передачу Украине денег от продажи «Челси»

Бразилец Райан сделал выбор между «Зенитом» и «Баварией»