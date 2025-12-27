Подробности избиения воспитанника ЦСКА

Появляются подробности инцидента в Звенигороде, где пострадал воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс.

«Избитый в Звенигороде Адамс устроил три драки, прежде чем попал в больницу с пулевым ранением.

Футболист приехал в гости к Тимуру Магомедову, бывшему игроку ялтинского «Рубина». Дома вместе с ним выпили, после чего вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными.

Их драку пытался разнять проезжавший мимо водитель, но досталось и ему. Шофeр вытащил из кобуры травмат и начал отстреливаться, чтобы уехать. Далее спортсмены зашли в бар, где случилась новая драка. Адамс отказался писать заявление в полицию и снимать побои, несмотря на ранения», – написал источник.