Подробности избиения воспитанника ЦСКА

27 декабря, 18:38
30

Появляются подробности инцидента в Звенигороде, где пострадал воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс.

«Избитый в Звенигороде Адамс устроил три драки, прежде чем попал в больницу с пулевым ранением.

Футболист приехал в гости к Тимуру Магомедову, бывшему игроку ялтинского «Рубина». Дома вместе с ним выпили, после чего вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными.

Их драку пытался разнять проезжавший мимо водитель, но досталось и ему. Шофeр вытащил из кобуры травмат и начал отстреливаться, чтобы уехать. Далее спортсмены зашли в бар, где случилась новая драка. Адамс отказался писать заявление в полицию и снимать побои, несмотря на ранения», – написал источник.

  • 31-летний Адамс выступает за «Алгу» из Бишкека – контракт истекает через несколько дней.
  • Больше всего матчей в карьере уроженец Санкт-Петербурга провел за молодежку ЦСКА (40 встреч, 2 гола).
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Адамс Лайонел
Комментарии (30)
Цугундeр
1766850878
А ларчик просто открывался. Россияне, Лайонелы, ваше сердце под прицелом..) Тьфу, пакость..
Ответить
andr45
1766851680
И чего шум-бор?) Для меринов подобное поведение норма
Ответить
АКС-74У
1766853182
Короче, заслужил и сам это понимает.
Ответить
СильныйМозг
1766853228
В мАскве теперь превалируют адамсы, магомедовы, номэды. Новые коренные арийцы мАсквы.
Ответить
sochi-2013
1766855546
АллЁ, "журналисты", зачем дебилу рекламу устроили? На других сайтах пытаются раскрутить "конфликт на расовой почве"! Надо бы провести проверку "компетентным органам", кому это выгодно.
Ответить
bes 2
1766856389
Как стало известно Sport Baza, на Адамса напали в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где он отдыхал вместе с друзьями. К ним подошло около десяти человек. Сначала они начали конфликтовать из-за НАЦИОНАЛЬНОСТИ футболиста, а затем один из подошедших достал пистолет и выстрелил в Адамса
Ответить
bes 2
1766862581
Лайонел Расакович Адамс родился 9 августа 1994 в Санкт-Петербурге — российский футболист, .Отец ниг.ериец, мать — русская.Воспитанник ДЮСШ ЦСКА. В 18 лет попал в дублирующий состав армейцев. Привлекался в юношеские сборные страны.В составе сборной России участвовал в летней Универсиаде 2017 года.----- А его тут русские нацисты помоями поливают.При этом нацисты у них только в Украине.
Ответить
