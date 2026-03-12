Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов сравнил Барко с собой

12 марта, 17:18

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сравнил полузащитника команды Эсекьеля Барко с собой.

– Многие смакуют голевой пас Барко на Маркиньоса в эпизоде с победным голом в матче с «Акроном» (4:3). Кто-то даже назвал эту передачу титовской. Вам аргентинец не напоминает себя самого?

– Мы все-таки разные. Барко часто делает четыре-пять-шесть касаний. А от нас Олег Иванович Романцев всегда требовал играть в одно-два. Конечно, он отдал Маркиньосу хороший пас, нестандартный. Но тут не стоит умалять и заслуг бразильца. Так исполнить! Кто-то еще в «Спартаке» смог бы обработать мяч и попасть с острого угла? Здесь нужно говорить и о высоком мастерстве Маркиньоса!

В общем, оба молодцы. Здорово, что «Спартак» смог дожать «Акрон». Эта победа еще ценнее с учетом осечек «Краснодара», «Зенита», ЦСКА, «Локо». Если команда Карседо теперь выиграет в Питере, получит шанс подняться в таблице еще выше.

  • Барко в «Спартаке» почти 1,5 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • 14 марта команда сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Еще по теме:
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака» 1
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться» 2
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Титов Егор Барко Эсекьель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 