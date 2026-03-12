Титов сравнил Барко с собой

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сравнил полузащитника команды Эсекьеля Барко с собой.

– Многие смакуют голевой пас Барко на Маркиньоса в эпизоде с победным голом в матче с «Акроном» (4:3). Кто-то даже назвал эту передачу титовской. Вам аргентинец не напоминает себя самого?

– Мы все-таки разные. Барко часто делает четыре-пять-шесть касаний. А от нас Олег Иванович Романцев всегда требовал играть в одно-два. Конечно, он отдал Маркиньосу хороший пас, нестандартный. Но тут не стоит умалять и заслуг бразильца. Так исполнить! Кто-то еще в «Спартаке» смог бы обработать мяч и попасть с острого угла? Здесь нужно говорить и о высоком мастерстве Маркиньоса!

В общем, оба молодцы. Здорово, что «Спартак» смог дожать «Акрон». Эта победа еще ценнее с учетом осечек «Краснодара», «Зенита», ЦСКА, «Локо». Если команда Карседо теперь выиграет в Питере, получит шанс подняться в таблице еще выше.