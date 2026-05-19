Названа команда с лучшей посещаемостью в сезоне РПЛ-2025/26

Российский футбольный союз отчитался о посещаемости в завершившемся национальном чемпионате.

Самой посещаемой командой стал «Зенит». На их домашних матчах в среднем было 37 763 человека.

«Зенит» – 37 763; «Краснодар» – 29 392; «Спартак» – 23 720; «Балтика» – 17 138; ЦСКА – 15 457; «Динамо» – 15 264.

Самым посещаемым матчем сезона стало мартовское противостояние «Зенита» и «Спартака» в 21-м туре РПЛ. Игру на «Газпром Арене» пришли посмотреть 57 777 болельщиков.