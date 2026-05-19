Названа команда с лучшей посещаемостью в сезоне РПЛ-2025/26

Российский футбольный союз отчитался о посещаемости в завершившемся национальном чемпионате.
Самой посещаемой командой стал «Зенит». На их домашних матчах в среднем было 37 763 человека.
- «Зенит» – 37 763;
- «Краснодар» – 29 392;
- «Спартак» – 23 720;
- «Балтика» – 17 138;
- ЦСКА – 15 457;
- «Динамо» – 15 264.
Самым посещаемым матчем сезона стало мартовское противостояние «Зенита» и «Спартака» в 21-м туре РПЛ. Игру на «Газпром Арене» пришли посмотреть 57 777 болельщиков.
Источник: телеграм-канал РФС