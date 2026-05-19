Рассказов и Адамов могут перейти в «Динамо»

«Динамо» в летнее трансферное окно хочет укрепить правый фланг обороны.

Московский клуб собирается подписать футболиста с российским паспортом.

Кандидаты на усиление: Арсен Адамов («Зенит») и Николай Рассказов («Крылья Советов»). У обоих игроков летом истекают контракты с их клубами, поэтому в «Динамо» они могут перейти в качестве свободных агентов.