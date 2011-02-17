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Команды
Крылья Советов
Николай Рассказов
€ 1,20 млн
Николай Рассказов
Крылья Советов
4 января 1998 (28), Ефремов
#15 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
15 августа
3
«Крылья Советов» продлили контракт с экс-спартаковцем
18 июня
1
Раскрыта зарплата Рассказова по новому контракту с «Крыльями»
16 июня
1
Экс-спартаковец Рассказов договорился о контракте с клубом РПЛ
11 июня
Игрок «Крыльев» может отказаться от перехода в «Локомотив»
28 мая
2
Рассказов и Адамов могут перейти в «Динамо»
19 мая
Футболист «Крыльев Советов» признался, что он спартач
3 мая
10
«Крылья Советов» могут подписать игрока «Торпедо» на замену Сутормину
31 марта
Рассказов ответил на повторное предложение «Крыльев» о продлении контракта
13 марта
1
Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ
26 февраля
Рассказов пропустит возобновление сезона в РПЛ
24 февраля
«Балтика» отказалась от двух кандидатов на замену Саусю
17 февраля
Рассказова предложили дисквалифицировать на сезон
17 февраля
11
Определен клуб, где Рассказов доиграет сезон
14 февраля
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
14 февраля
3
Экс-игроки «Спартака» и ЦСКА отказались от новых контрактов с «Крыльями»
13 февраля
3
Агент заявил, что грязному поступку Рассказова может быть только одно оправдание
11 февраля
4
Агент прокомментировал грязный поступок Рассказова
11 февраля
6
Футболист «КАМАЗа» посоветовал игрокам «Крыльев» поменять вид спорта после массовой драки
10 февраля
1
Игрок «КАМАЗа» заявил, что Рассказов извинился перед Ревазовым
10 февраля
1
Игрок «КАМАЗа» – о драке в матче с «Крыльями»: «Жесткач, мясорубка»
10 февраля
4
Видео
Заявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
9 февраля
14
Видео
Игрок «Крыльев» разбил лицо сопернику в товарищеском матче
9 февраля
10
Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей
2025.12.11 14:50
1
«Крылья» приняли решение по будущему трех игроков
2025.12.04 10:12
Видео
«Крылья Советов» пропустили от команды Первой лиги после смешной ошибки экс-спартаковца
2025.11.27 18:55
14
Видео
Глебов впервые прокомментировал стычку с Рассказовым
2025.10.28 15:51
3
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
2025.10.26 11:33
8
Видео
Мойзес жестко поиздевался над Рассказовым во время матча: «Так выглядит секс на футбольном поле»
2025.10.26 09:15
6
Видео
Лукин осудил Рассказова по итогам стычки с Глебовым
2025.10.26 00:48
8
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