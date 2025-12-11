Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей

У «Крыльев Советов» возникли сложности с продлением контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Игрок может уйти в «Краснодар».

«Николай готов остаться в Самаре (предлагают соглашение до лета 2029 года), но хочет получать 4 миллиона рублей в месяц. Маловероятно, что парню согласуют такие деньги, так как полоток зарплат в клубе составляет 2,5-3 миллиона/месяц.

Такие хотелки вызваны в том числе тем, что к Рассказову проявляет интерес «Краснодар».

«Крылья» пытаются договориться с игроком на своих условиях, но если не получится, то готовы продать его сейчас за 150 миллионов рублей. Ну или летом он сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента», – написал источник.