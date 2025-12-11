Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей

Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей

Сегодня, 14:50

У «Крыльев Советов» возникли сложности с продлением контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Игрок может уйти в «Краснодар».

«Николай готов остаться в Самаре (предлагают соглашение до лета 2029 года), но хочет получать 4 миллиона рублей в месяц. Маловероятно, что парню согласуют такие деньги, так как полоток зарплат в клубе составляет 2,5-3 миллиона/месяц.

Такие хотелки вызваны в том числе тем, что к Рассказову проявляет интерес «Краснодар».

«Крылья» пытаются договориться с игроком на своих условиях, но если не получится, то готовы продать его сейчас за 150 миллионов рублей. Ну или летом он сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента», – написал источник.

  • За 3 года в Самаре игрок провел 97 матчей, забил 3 гола, сделал 14 ассистов.
  • Рассказов – воспитанник «Спартака» (86 матчей за клуб, 3 гола, 3 ассиста).
  • 27-летний футболист стоит 1,5 миллиона евро.

Еще по теме:
«Крылья» приняли решение по будущему трех игроков
«Крылья Советов» пропустили от команды Первой лиги после смешной ошибки экс-спартаковца 15
Глебов впервые прокомментировал стычку с Рассказовым 4
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Краснодар Рассказов Николай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова
16:18
1
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
16:05
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Барко
15:47
1
Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»
14:55
Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей
14:50
Газзаев отреагировал на выходки Талалаева
14:34
Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас
14:21
6
Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха
13:59
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба
13:35
4
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
4
Все новости
Все новости
«Спартак» раскрыл расписание зимних сборов
16:26
Газзаев отреагировал на выходки Талалаева
14:34
Бывший тренер «Валенсии» готов возглавить «Спартак»
14:27
5
Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас
14:21
6
Новое предложение «Локомотива» по Баринову назвали имитацией бурной деятельности
14:10
Газзаев предложил «Динамо» оставить Гусева
13:48
2
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба
13:35
4
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
4
Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»
13:11
Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА
13:00
2
«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам
12:51
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»
12:39
36
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба
12:27
2
Семин предложил ввести новое правило в матчах РПЛ
12:06
10
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
11:54
1
Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»
11:40
1
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
11:07
1
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
10:07
2
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
7
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
2
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
6
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
12
Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу
00:01
4
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
2
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Вчера, 23:39
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
Вчера, 23:28
2
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 