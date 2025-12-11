Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей

У «Крыльев Советов» возникли сложности с продлением контракта с защитником Николаем Рассказовым.
Игрок может уйти в «Краснодар».
«Николай готов остаться в Самаре (предлагают соглашение до лета 2029 года), но хочет получать 4 миллиона рублей в месяц. Маловероятно, что парню согласуют такие деньги, так как полоток зарплат в клубе составляет 2,5-3 миллиона/месяц.
Такие хотелки вызваны в том числе тем, что к Рассказову проявляет интерес «Краснодар».
«Крылья» пытаются договориться с игроком на своих условиях, но если не получится, то готовы продать его сейчас за 150 миллионов рублей. Ну или летом он сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента», – написал источник.
- За 3 года в Самаре игрок провел 97 матчей, забил 3 гола, сделал 14 ассистов.
- Рассказов – воспитанник «Спартака» (86 матчей за клуб, 3 гола, 3 ассиста).
- 27-летний футболист стоит 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова