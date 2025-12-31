Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду

Сегодня, 13:59
3

Журналист Максим Квятковский раскрыл детали трансфера Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – Гонду.

  • Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

«Фабио Челестини очень хотел, чтобы ЦСКА подписал именно Лусиано Гонду. И он его получает.

Сейчас, когда сделка между ЦСКА и «Зенитом» практически завершена, можно рассказать, пожалуй, самое главное. Фабио Челестини очень хотел заполучить в команду именно Лусиано Гонду.

Тот самый тип форварда, который необходим ЦСКА. Центральный нападающий, таранного типа, с обостренным чувством гола. Вспомните, как Лусиано разрывал в первых же матчах после перехода в РПЛ. «Армейцы» тоже оказались в числе пострадавших. Проиграли дома 0:1, хотя играли с преимуществом, превзошли зенитовцев по всем статистическим показателям. А Гонду принял мяч в штрафной, решил эпизод как истинный форвард, и сделал результат.

Почему в уходящем году он нечасто играл за «Зенит», вопрос к Сергею Семаку. Тут и необходимость вписываться в лимит (у ЦСКА такой проблемы близко нет) при наличии более дорогих бразильцев, и решение использовать аргентинца в роли инсайда.

Для Челестини же Гонду однозначно центральный нападающий. В этой роли его и будут использовать.

Просто купить его у «Зенита» было невозможно. Петербуржцы отказывались продавать конкурентам футболиста, который их усилит. В итоге был найден такой вариант. Как уже говорил вчера, он устроит всех. Добавлю, что Лусиано Гонду всего 24 года, он в самом футбольном соку.

Да, обе стороны в чем-то рискуют. Но скажу еще раз, очень важно понимать, что определяющую роль сыграло желание главного тренера. Фабио Челестини тренирует команду, он лучше всех знает и понимает, какие футболисты приведут ЦСКА к достижению целей.

А цель одна – чемпионство», – написал Квятковский.

Еще по теме:
Орлов прокомментировал обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА 2
Сафонов оценил обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
Пономарев ответил, кому выгоден обмен Дивеева на Гонду 4
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Гонду Лусиано
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1767180252
Интересно как Фабио сумел разглядеть талант, у глухого лавочника?
Ответить
Таврида
1767183552
Челестини топ-тренер, умеет раскрывать потухшие таланты. Просто посмотреть как он возродил карьеру Шакири в "Базеле" и привел клуб к "золотому" дублю.
Ответить
Главные новости
Мбаппе выбыл на длительный срок из-за травмы
16:34
Абаскаль выступил с обращением в адрес «Спартака»
16:15
1
Легенду «Реала» экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
16:11
Новогоднее обращение «Зенита»
15:22
4
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
14:39
1
ФотоВалерий и Дарья Карпины выложили романтичное новогоднее фото
14:23
3
Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду
13:59
3
Губерниев раскрыл, кто из футбольных деятелей разочаровал его в 2025 году
13:13
Аршавин вспомнил, как ему игралось против Роналду
13:03
1
В Испании определили лучшего россиянина в истории Примеры
12:48
4
Все новости
Все новости
Орлов – о современных комментаторах: «Режет слух обилие неправильных ударений в словах»
16:47
Отставка Гвардиолы, «Балтика» в топ-3, закрытие клуба РПЛ и другие футбольные предсказания на 2026 год
16:23
Мостовой заявил, что не готов работать в «Спартаке» бесплатно
15:55
Паршивлюк покидает «Динамо»
14:53
ФотоВалерий и Дарья Карпины выложили романтичное новогоднее фото
14:23
3
Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду
13:59
3
Губерниев раскрыл, кто из футбольных деятелей разочаровал его в 2025 году
13:13
Сафонов: «Может, в «Зените» сделают мемориальное кладбище для загубленных российских игроков»
12:36
16
Кержаков пожаловался на отсутствие сна из-за новорожденного ребенка
12:24
1
Орлов прокомментировал обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
12:15
2
«Крылья Советов» купят капитана «Зенита-2»
11:59
Комментарий Воронова после трансфера в ЦСКА
11:38
2
ФотоЦСКА оформил 1-й зимний трансфер
11:09
8
Смолов выделил главные личные события 2025 года, упомянув драку в «Кофемании»
10:59
1
Новогодние мудрые жизненные советы от Орлова
10:35
1
Инсайд Мостового о поиске тренера для «Спартака»
10:20
1
Сафонов оценил обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
10:11
2
Червиченко назвал главное разочарование 2025 года: «Там все безнадежно»
00:57
2
Кутепов охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
00:40
1
Семин сказал, что для него главное на новогоднем столе
Вчера, 23:58
Канчельскис назвал условие для перехода Баринова в «Спартак»
Вчера, 23:45
Писарев рассказал, как попал в ДТП с Шалимовым: «Фонтан крови плескал знатный»
Вчера, 23:34
ВидеоАкинфеев выбрал главную новогоднюю традицию
Вчера, 23:11
6
Аршавин раскрыл подробности празднования 30-летия Радимова: «Короче, были все в дрова»
Вчера, 22:43
2
Видео«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии»
Вчера, 22:35
1
Мостовой ответил, исчерпан ли его конфликт с Шалимовым
Вчера, 22:19
У Салтыкова из «Локомотива» есть три варианта с зимней арендой
Вчера, 21:57
Писарев – о первой поездке в Швейцарию: «Я там всю зарплату оставил»
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 