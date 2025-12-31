Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду

Журналист Максим Квятковский раскрыл детали трансфера Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Сейчас, когда сделка между ЦСКА и «Зенитом» практически завершена, можно рассказать, пожалуй, самое главное. Фабио Челестини очень хотел заполучить в команду именно Лусиано Гонду.

Тот самый тип форварда, который необходим ЦСКА. Центральный нападающий, таранного типа, с обостренным чувством гола. Вспомните, как Лусиано разрывал в первых же матчах после перехода в РПЛ. «Армейцы» тоже оказались в числе пострадавших. Проиграли дома 0:1, хотя играли с преимуществом, превзошли зенитовцев по всем статистическим показателям. А Гонду принял мяч в штрафной, решил эпизод как истинный форвард, и сделал результат.

Почему в уходящем году он нечасто играл за «Зенит», вопрос к Сергею Семаку. Тут и необходимость вписываться в лимит (у ЦСКА такой проблемы близко нет) при наличии более дорогих бразильцев, и решение использовать аргентинца в роли инсайда.

Для Челестини же Гонду однозначно центральный нападающий. В этой роли его и будут использовать.

Просто купить его у «Зенита» было невозможно. Петербуржцы отказывались продавать конкурентам футболиста, который их усилит. В итоге был найден такой вариант. Как уже говорил вчера, он устроит всех. Добавлю, что Лусиано Гонду всего 24 года, он в самом футбольном соку.

Да, обе стороны в чем-то рискуют. Но скажу еще раз, очень важно понимать, что определяющую роль сыграло желание главного тренера. Фабио Челестини тренирует команду, он лучше всех знает и понимает, какие футболисты приведут ЦСКА к достижению целей.

А цель одна – чемпионство», – написал Квятковский.