Булыкин ответил, без чего не представляет новогоднюю ночь

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал любимое новогоднее блюдо, а также рассказал о трепетном отношении к обращениям президента.
«Для меня, как и, наверное, для большинства россиян, Новый год – это оливье на столе и обращение президента по телевизору. Где бы я ни находился, в какой бы стране ни играл, все время смотрел выступление Владимира Владимировича Путина.
Конечно, есть еще разные традиции, где-то загадывают желания под бой курантов, где-то жгут бумажки с желаниями и запивают шампанским. Везде по-разному.
Желаю российским футбольным болельщикам поддерживать свои любимые клубы, которые будут приносить радость победами и удовольствие игрой. Всем здоровья и хорошего настроения», – заявил Булыкин.
- 46-летний форвард закончил карьеру в 2014 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
- За сборную России Булыкин провел 15 матчей и забил 7 голов.
Источник: «РБ Спорт»