«Реал» нацелился на покупку Родри у «Сити»

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Сити» Родри.
Мадридский кклуб оценит его состояние и физическую форму перед чемпионатом мира-2026.
Предполагаемая сумма его трансфера составляет около 50 миллионов евро.
В этом сезоне 29-летний Родри провел за «Манчестер Сити» 22 матча, забил 1 гол.
Срок его контракта с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года.
- Родри выступает за английский клуб с лета 2019 года. «Манчестер Сити» тогда приобрел его у «Атлетико» за 70 миллионов евро без учета бонусов.
- Испанец стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.