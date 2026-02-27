«Реал» нацелился на покупку Родри у «Сити»

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Сити» Родри.

Мадридский кклуб оценит его состояние и физическую форму перед чемпионатом мира-2026.

Предполагаемая сумма его трансфера составляет около 50 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний Родри провел за «Манчестер Сити» 22 матча, забил 1 гол.

Срок его контракта с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года.