Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» нацелился на покупку Родри у «Сити»

Сегодня, 15:05

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Сити» Родри.

Мадридский кклуб оценит его состояние и физическую форму перед чемпионатом мира-2026.

Предполагаемая сумма его трансфера составляет около 50 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний Родри провел за «Манчестер Сити» 22 матча, забил 1 гол.

Срок его контракта с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года.

  • Родри выступает за английский клуб с лета 2019 года. «Манчестер Сити» тогда приобрел его у «Атлетико» за 70 миллионов евро без учета бонусов.
  • Испанец стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.

Еще по теме:
Опубликована сетка Лиги чемпионов до финала 1
Неймар высказался о танце после гола, посвященном Винисиусу
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов 4
Источник: страница Рамона Альвареса де Мона в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Родри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
19:25
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
19:13
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
18:44
2
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
3
Сезон в России официально возобновился
17:13
6
Все новости
Все новости
Топ-25 клубов Европы по продажам сувениров
16:47
16
«Реал» нацелился на покупку Родри у «Сити»
15:05
ФотоНазван лучший игрок «Барселоны» в прошлом сезоне
25 февраля
Капелло пошутил над Роналдо
25 февраля
Мбаппе выбыл минимум на 3 матча
24 февраля
3
Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси
24 февраля
Клуб МЛС заинтересовался Гризманном
24 февраля
Игроки «Барселоны» рассказали, как изменились наказания за опоздания при Флике
24 февраля
Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля
24 февраля
Лапорта объяснил увольнение Хави из «Барселоны»
23 февраля
Игрок «Реала» выбыл на 1-2 месяца
23 февраля
Экс-директор «Реала» подтвердил, что рассматривал Кержакова
23 февраля
1
Лапорта сообщил, что Месси ушел из «Барсы» из-за денег: «Клуб стоит выше игроков»
23 февраля
9
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
23 февраля
1
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
23 февраля
5
ФотоВ Испании появился мурал с Мостовым
23 февраля
5
ВидеоЛапорта перед выборами лично помыл трибуну «Камп Ноу»
23 февраля
Примера. «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0) и вернулась на 1-е место
22 февраля
«Людям тяжело»: Селюк рассказал о дорогой коммуналке в Испании
22 февраля
30
Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель
22 февраля
ВидеоБолельщики подрались с полицией после матча «Осасуна» – «Реал»
22 февраля
4
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна
22 февраля
2
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу
22 февраля
12
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
22 февраля
1
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
22 февраля
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»
22 февраля
1
Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2)
21 февраля
8
Месси летом может вернуться в «Барселону»
21 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 