Месси летом может вернуться в «Барселону»

Появилась вероятность возвращения нападающего «Интера Майами» Лионеля Месси в «Барселону».

Обещание вернуть Лео дал кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт. Он хочет, чтобы Месси завершил карьеру на «Камп Ноу», а затем стал почетным президентом клуба.

Фонт добавляет, что у его соперника по выборам Жоана Лапорты нет стремления вернуть Месси.