Месси летом может вернуться в «Барселону»

Появилась вероятность возвращения нападающего «Интера Майами» Лионеля Месси в «Барселону».
Обещание вернуть Лео дал кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт. Он хочет, чтобы Месси завершил карьеру на «Камп Ноу», а затем стал почетным президентом клуба.
Фонт добавляет, что у его соперника по выборам Жоана Лапорты нет стремления вернуть Месси.
- Выборы состоятся 15 марта.
- Месси покинул «Барселону» в 2021 году – с ним не стали продлевать контракт.
- В активе Лео 778 матчей за сине-гранатовых, 672 гола, 303 ассиста.
Источник: Globo Esporte